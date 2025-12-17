Federico González: “El Gobierno tiene una estrategia de necesidad y urgencia, pero que no está basada en consensos”

El analista político, Federico González, habló con Canal E y evaluó el escenario legislativo que enfrenta el Gobierno en el Congreso, marcado por la discusión del Presupuesto 2026, la Ley de Compromiso Fiscal y la reforma laboral.

Federico González sostuvo que la estrategia oficialista presenta debilidades estructurales. “Yo creo que el Gobierno tiene una estrategia de necesidad y urgencia, como suele tener, pero que no está basada en consensos”, afirmó. En ese marco, advirtió que las normas que podrían aprobarse tendrían escaso sustento político: “Me parece que lo que termina saliendo, y yo aventuraría que va a terminar saliendo, son leyes pírricas”.

Cómo impacta la falta de gobernabilidad en la aprobación de las leyes

Asimismo, explicó que estas iniciativas carecen del respaldo necesario para garantizar gobernabilidad: “Son leyes débiles porque no tienen el consenso apriorístico que deberían tener”. Además, remarcó que varios puntos del proyecto afectan directamente a las provincias y a los gobernadores: “Hay temas muy álgidos que obviamente comprometen a las provincias y a los gobernadores disidentes”.

González subrayó que la relación entre la Casa Rosada y las provincias se encuentra deteriorada: “Este es un Gobierno que tiene claramente una predilección por los gobernadores que apoyan, más allá de los considerandos por los cuales apoyan”. En ese sentido, mencionó conflictos específicos como el financiamiento educativo y la Ley de Compromiso Fiscal, que calificó como problemática: “De alguna manera pone a los legisladores en una potencial situación de criminalidad”.

Las dificultades del consenso legislativo

Sobre la posibilidad de alcanzar consensos legislativos en los tiempos que pretende el Gobierno, planteó: “Yo creo que sí, que va a ser difícil”. Y agregó: “El Gobierno creo que debería tener dos palabras que no tiene hoy en su diario, que es diálogo, y una palabra que va de la misma línea, pero fundamental, que es la negociación”.

Sobre la reforma laboral, el entrevistado cuestionó la falta de claridad: “Eso debería haberse conocido hace mucho tiempo”. Sobre la misma línea, remarcó que el proceso estuvo marcado por versiones contradictorias: “La ley dice esto, que dice esto, que no, que no dice, es porque hay falta de claridad”.

En relación con la alianza anunciada por gobernadores opositores, evitó una lectura confrontativa: “Yo cambiaría la expresión palos en la rueda por límites razonables”. Según explicó, “en un Congreso no es poner palos en la rueda, es un contrapeso de distintas miradas”.