Javier Milei tildó de "trasnochados" a economistas que concederían más inflación a cambio de mayor crecimiento

El presidente Javier Milei cuestionó a los economistas que recomiendan permitir un incremento de la inflación como condición para que la economía argentina avance. “Me sorprende, para mal”, fueron las palabras que escogió para iniciar su descargo en su cuenta de la red social X.

Esta reflexión del mandatario llega en un contexto en donde las cifras de inflación y la actividad económica generan debate entre especialistas y funcionarios.

José Simonella frente a la economía actual: “El mayor problema es el empleo y el salario real”

El Presidente criticó a aquellos que consideran que “el gobierno si quiere crecer debe aceptar mayor inflación”, respaldándose en argumentos teóricos y referencias a figuras de la economía.

“Puedo entender que alguien precario pueda seguir creyendo en la Curva de Phillips y hay trade-off entre inflación y desempleo (actividad) aunque ya la teoría económica la haya sepultado en 1968 y terminado de rematar entre 1972 y 1973 (Fiedman/Phelps/Robert Lucas Jr.)”, destacó Milei en su publicación.

En este punto cabe destacar que la última medición realizada por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló que en febrero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9%, al igual que en enero de este mismo año. Además, acumula nueve meses consecutivos sin lograr una merma en esta medición.

Volviendo a la publicación de Javier Milei, allí mismo el presidente indicó que la “relación positiva entre la inflación y el crecimiento es un disparate tanto en lo teórico como en lo empírico”.

En su reflexión, el jefe de Estado señaló: “Entiendo que algún trasnochado podría llegar a creer en el modelo de James Tobin (donde la economía crece conforme viaja hacia el trueque), el cual, si tuviera sentido Argentina con la inflación que ha tenido debería ser potencia mundial”.

La publicación de Milei finalizó con una crítica a la llegada que tienen las opiniones de los economistas en la toma de decisiones públicas. “Creo que muchas veces no se piensa seriamente lo que se dice y mucho menos se toma consciencia de lo que significa tomar decisiones que tienen impacto en millones de personas”, dijo el presidente.

La actividad económica creció 0,4% en enero

En enero de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,9% en la comparación interanual (i.a.) y de 0,4% respecto a diciembre en la medición desestacionalizada, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Inflación, consumo y crédito: las claves que definen la recuperación económica

En relación con enero de 2025, 10 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en enero, donde se destacaron Pesca (50,8%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1%).

Esta última actividad tuvo la mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Explotación de minas y canteras (9,6%). La suma de ambos sectores aportó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

Por otra parte, cayeron cinco sectores en la comparación interanual: Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%), Electricidad, gas y agua (-3,0%), Industria manufacturera (-2,6%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6%), que le restaron 0,9 p.p. a la variación interanual del EMAE.

La inflación cerró marzo en torno al 3% para el mercado

Con el cierre de marzo, el mercado viene ajustando al alza sus previsiones de inflación para el mes, en un contexto donde se espera el impacto del conflicto en Medio Oriente y su efecto sobre el petróleo, que ya empezó a filtrarse en los precios domésticos, especialmente a través de los surtidores. Aunque el Gobierno buscó contener ese traslado con medidas fiscales y regulatorias, la dinámica del costo energético se consolida como uno de los principales focos de tensión para la desinflación.

La inflación cerró marzo en torno al 3% para el mercado, pero la nafta amenaza con recalentar los precios

Como dato contundente vale señalar que la inflación no baja desde hace 9 meses, cuando en mayo de 2025 se ubicó en 1,5%. A partir de ahí, comenzó a mostrarse el recorrido alcista. En mayo se sostuvo en 1,5%; 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre, para luego saltar a 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre, y cerró 2025 con 2,8% en diciembre, Finalmente, enero y febrero registró 2,9% en ambos casos.

El gobierno tenía en mente llegar a agosto con un IPC que arrancara con 0, pero la geopolítica le está frustrando los planes. Por caso, el presidente Javier Milei admitió hace unos días la existencia de "contratiempos" para seguir ajustando el sendero de la desinflación. "Han habido contratiempos, pero eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad", sostuvo el libertario a través de X en respuesta a un usuario que le consultó si se esperaba inflación 0% para agosto y una proyección anual de entre 15% y 17% para 2026.

En cuanto al mercado, en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, si bien los analistas también habían ajustado al alza la inflación del tercer mes del año al situarla en torno al 2,5%, con un 0,3% por encima de la previsión anterior, parecen estar un poco rezagados con las últimas previsiones de privados que llegan hasta proyectar un 3,2%.

GZ