Karina Milei sorprendió en el Argentina Fashion Week y marcó un giro en su exposición pública

Karina Milei asistió al anteúltimo día del Argentina Fashion Week este lunes 30 de marzo por la noche. Estuvo acompañada de Pilar Ramírez, Leonardo Javier Cifelli y figuras de la televisión, la Secretaria General de la Presidencia dijo presente en el desfile de Anna Rossatti.

El evento se llevó a cabo en el Palacio Libertad y el de Rossatti fue el más destacado del día, donde presentó su cápsula otoño-invierno entrante.

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Entre las figuras presentes se destacaron Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Leonardo Javier Cifelli, junto a personalidades del espectáculo y la moda como Karina Mazzocco, Flor de la V, Teresa Calandra, Sandra Borghi y Eliana Guercio, entre otros invitados. Pero la de Karina Milei fue la que más sorprendió.

Ramírez, la representante de La Libertad Avanza de la Ciudad de Buenos Aires y una de los principales alfiles políticos de la hermana del presidente Milei, participó, además, del momento sinfónico de los Granaderos a Caballo en la Casa Rosada, que se se hizo ayer por la tarde en homenaje al reciente cumpleaños de la funcionaria, que cumplió 53 años el sábado 28 de este mes. Ambas han mantenido una estrecha relación en el ultimo tiempo, en la que, se estima, buscan dar visibilidad y apoyo a la porteña.

La ministra no acostumbra a asistir a eventos por fuera del protocolo gubernamental, pero en esta ocasión hizo una excepción. Algunas lecturas proponen que Karina Milei está intentando “suavizar” su imagen, mostrándose lejos del Gobierno. Sabiendo que actualmente ocupa un lugar fundamental en La Libertad Avanza, la hermana del Presidente apuesta a mostrarse más relajada y disfrutando de ocasiones lejos de la política.

Además, también se hicieron especulaciones respecto del interés del oficialismo en acercarse a la industria textil, como parte del interés institucional y mediático en la industria de la moda como expresión cultural.

Asimismo, la moda funciona como espacio de legitimación cultural y cercanía con ciertos públicos, por lo que la presencia de Karina se interpretó como una intención de acercamiento público.

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El evento significó también un giro respecto a etapas anteriores donde el entorno de Milei evitaba este tipo de exposiciones más ligadas al “mundo fashion”.

Anna Rossatti es una reconocida diseñadora de moda del país. De familia vinculada al rubro textil, trabaja en ese ámbito desde los comienzos. En el año 2000 abrió su atelier en Palermo Soho. Desde allí crea prendas elegantes y sofisticadas, sobre todo sastrería y alta costura. Valeria Mazza, Verónica Lozano, Eleonora Wexler, María Belén Ludueña y Carolina Losada se encuentran entre las principales figuras que vistió alguna vez.

En su 66° edición, el evento sigue consolidándose como uno de los principales encuentros de moda del país, con desfiles de diseñadores locales y bastante presencia de figuras públicas.

La estética general estuvo muy alineada con lo que viene pasando en la moda argentina, la mezcla de diseño independiente, estilismos más experimentales y presencia de influencers y figuras políticas.

Por su lado, Karina apostó por un look sobrio, alineado con su estilo actual, predominando los tonos neutros, una silueta más bien clásica y estructurada, lejos de algo jugado. Esto estaba completamente a tono con la estética de Anna Rossatti.

RG / EM