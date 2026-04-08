Protesta de transportistas de granos paraliza la entrada a puertos y complica exportaciones

La suba del precio del gasoil, debido al aumento del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, generó un efecto cascada que llegó a paralizar el flujo de camiones con granos de la cosecha hacia algunos puertos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires.

También hay protestas en las provincias de Córdoba y La Pampa y podrían extenderse a Rosario, si no se encuentra un acuerdo entre las partes.

Tras un incremento del 25% en el precio del combustible, las cámaras de transportistas (Fadeeac, Catac, Fetra, entre otras) pretenden incrementar la tarifa de referencia entre el 13% y el 15%, lo cual fue rechazado por las entidades de productores y la Federación de Acopiadores, en la última reunión que se realizó junto al Ministerio de Transporte bonaerense.

Según la Fadeeac, los costos del transporte de cargas se incrementaron 10,15% en marzo, acumulando 15% de incremento en el primer trimestre de 2026 (enero-marzo) y 48% en los últimos 12 meses. El valor del combustible representa el 35% de la estructura de costos de los fletes.

La tarifa de las cámaras es solamente orientativa. “Hoy los transportistas están en una posición muy débil para negociar. En muchos casos, los valores que se terminan pagando están muy por debajo de la referencia: los dadores de carga terminan convalidando tarifas que rondan el 70%, en función de la demanda”, advirtió Cristian Sanz, presidente de Fadeeac.

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La tensión derivó en que durante este martes y miércoles, camioneros autoconvocados realizaran protestas en las entradas de los puertos, que generaron la paralización del movimiento de granos, sobre todo en Quequén y Bahía Blanca.

Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, comentó a PERFIL que en el "los transportistas pedían 15% y nosotros ofrecimos pagar un 10% de aumento y luego ver en función de lo que ocurra con la guerra, porque es justo reconocer que el gasoil ha tenido una suba importante".

“Este jueves tenemos una reunión con representantes de la provincia y esperemos que se pueda destrabar el conflicto. Hace minutos me llegó la información de que Axion baja 9% el precio del combustible y esperamos que las demás petroleras la imiten”.

Complicaciones para la industria

Por su parte, Luis Zubizarreta, vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, señaló que “esta situación complica a productores, transportistas e industria. En el caso de la industria, se acumulan los barcos porque hay un programa de exportación armado, en base a la previsión de la cosecha".

"Los barcos tienen costos enormes de espera, contratos que cumplir y a ello hay que sumarle el riesgo reputacional de Argentina como proveedor confiable", añadió Zubizarreta.

LM