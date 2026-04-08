La carne argentina tendrá su primera semana en Estados Unidos para potenciar exportaciones

Entre el 27 de abril y el 1 de mayo próximos tendrá lugar la "Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos", entre el 27 de abril y el 1 de mayo de este año.

Se trata de una "misión comercial estratégica para impulsar las exportaciones y profundizar la inserción de la carne argentina en uno de los mercados más competitivos del mundo". La delegación visitará tres ciudades consideradas como estratégicas del mercado estadounidense: Filadelfia, Chicago y Los Ángeles.

El anuncio surgió de una reunión encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al canciller Pablo Quirno; el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Nación, Agustin Tejeda; y el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt.

La iniciativa es impulsada por PromArgentina junto con el IPCVA, la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la Embajada de Argentina en Estados Unidos.

Reconfiguración del mercado cárnico: “La industria se encuentra con precios internacionales récord”

El programa oficial incluye rondas de negocios y encuentros sectoriales que tienen como fin "consolidar la reputación internacional de la carne argentina como producto premium".

Según el Gobierno, Esta iniciativa representa un "hito en la estrategia de promoción comercial internacional", debido a que es la primera vez que PromArgentina organiza una ronda de negocios en el exterior para vincular directamente a los exportadores con "compradores estratégicos".

Respaldo empresarial y coyuntura favorable

Del encuentro participaron los máximos referentes de la industria, entre ellos los CEOs de los frigoríficos Gorina, Arrebeef, Rioplatense y la cadena La Anónima. La presencia de los principales actores del sector subraya la importancia de la misión en un contexto de apertura comercial.

La "Semana de la Carne" se concreta en un nuevo escenario especialmente ventajoso para los exportadores locales tras la "habilitación de 80.000 toneladas adicionales al cupo de exportación hacia Estados Unidos".

El objetivo final es posicionar a la Argentina como un "proveedor confiable de alimentos de alta calidad" y generar nuevas divisas para el sector.

Mercado en crecimiento

Según datos de la Secretaría de Agricultura, las exportaciones de carne vacuna en 2025 alcanzaron el récord de US$ 3.700 millones. Ese ingreso se logró a los precios internacionales, ya que el volumen fue inferior al registrado en 2024.

En ese contexto, Estados Unidos es el mercado que aportó el mayor salto tanto cuantitativo como cualitativo a las exportaciones argentinas, con compras por 44.300 toneladas peso producto, unas 10.000 toneladas más que en 2024, representando un incremento interanual del 27%, de acuerdo con cifras de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En dólares, el Consorcio ABC estima que ingresaron US$ 345 millones desde ese destino.

LM