Reconfiguración del mercado cárnico: “La industria se encuentra con precios internacionales récord”

El trader ganadero, Fausto Brighenti, evaluó en Canal E que el mercado internacional de la carne vacuna muestra señales positivas para Argentina en 2026, con mejores precios de exportación, mayor demanda global y nuevas oportunidades comerciales.

“Empezó con precios muy buenos después de que China se autoimpuso una restricción de cupo”, explicó Fausto Brighenti. Además, señaló que el primer trimestre dejó indicadores favorables: “Esto, a diferencia del año pasado, hizo que nosotros empecemos a tener precios de exportación mucho más altos y eso hacía un incentivo extra para toda la cadena”.

El mercado estadounidense de carne vacuna se muestra como competencia para Argentina

También remarcó el impacto del mercado estadounidense: “Tenemos a Estados Unidos que está traccionando de una manera muy bien en este momento, comprando proteína en todo el mercosur y sobre todo en Argentina”.

Sobre la competencia entre destinos, Brighenti detalló: “Hoy nos encontramos entre ambos destinos compitiendo por lo mismo y desde Argentina tenemos esa posibilidad”. En términos de valores, subrayó: “Tenemos un precio FOB promedio casi 30% más alto que el mismo periodo del año pasado”.

El impacto de las limitaciones productivas en las exportaciones

Asimismo, advirtió sobre las limitaciones productivas: “Tenemos pocos novillos en términos relativos para exportación”. Sobre la misma línea, explicó que el contexto genera tensiones: “La industria se encuentra con precios internacionales récord, pero también se encuentra con precios de su insumo récord”.

Sobre la situación financiera del sector, el entrevistado mencionó que, “tienen el desafío de poder de alguna manera recuperar lo antes posible parte del capital de trabajo que les queda atrapado en la devolución del IVA”.

A su vez, destacó la creciente demanda global: “Cada vez hay más personas queriendo comer proteína animal con foco en la carne vacuna”. Y agregó un dato sobre las tendencias de consumo: “La generación Z está también demostrando que quiere cada vez más carne”.