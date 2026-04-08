Los precios del petróleo y el gas se desploman tras el acuerdo de alto al fuego entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo y el gas se desplomaron después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto al fuego de dos semanas destinado a frenar la campaña militar estadounidense-israelí a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Brent llegó a caer hasta un 16% antes de cotizar en torno a US$95 por barril, mientras que los futuros de gas natural en Europa registraron su mayor caída en más de dos años, con un descenso de hasta 20%. Los precios de combustibles refinados como el diésel y el combustible para aviones —que habían sido las mayores amenazas para la inflación global— también se hundieron.

Precio del petróleo se derrumba 15% tras el anuncio de alto el fuego de Donald Trump

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Mucho dependerá ahora de cuán rápido pueda reanudarse el tránsito por Ormuz. Es la ruta de cerca de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado, y la casi paralización del tráfico ha llevado los precios del crudo físico a un récord. Ante una interrupción sin precedentes de los flujos, el mundo está agotando rápidamente las reservas de oferta para compensar la disminución.

“Se necesitaría algo realmente extraordinario para que volvamos a bajar de US$80 por barril”, dijo Jason Schenker, presidente y economista jefe de Prestige Economics LLC, a Bloomberg Television. “Pero casi cualquier cosa que salga mal en estas conversaciones de alto al fuego podría llevarnos muy rápidamente de nuevo por encima de US$100”.

Los propietarios de buques en Asia, Medio Oriente y Europa recibieron la posibilidad de la reapertura de Ormuz con alivio y cautela. Los dos primeros buques que intentaron salir del golfo Pérsico desde el anuncio parecen navegar juntos hacia las islas iraníes de Larak y Qeshm, según datos de seguimiento. Se trata de un Suezmax sancionado por Estados Unidos con bandera iraní y un granelero de propiedad griega.

Si bien el alto al fuego es bien recibido, “es muy poco probable que el comercio hacia el Golfo simplemente se reanude”, dijo Neil Roberts, responsable de marítimo y aviación en la organización de seguros Lloyd’s Market Association. “La región sigue en alto riesgo y ninguna de las tensiones subyacentes se ha resuelto”.

Incluso cuando el tránsito aumente, el retorno de los suministros energéticos no será inmediato. La producción se ha reducido en campos de petróleo y gas, mientras que refinerías han recortado su actividad o cerrado. Algunas tardarán semanas en volver a la normalidad. Wood Mackenzie estima que si QatarEnergy comenzara a reactivar Ras Laffan —el enorme complejo de gas natural licuado dañado por ataques iraníes— a inicios de mayo, tomaría hasta finales de agosto que sus 12 unidades operativas vuelvan a pleno funcionamiento.

Más conversaciones

Estados Unidos ayudará a resolver la congestión de tráfico en la vía marítima, dijo el presidente Donald Trump en una publicación en Truth Social. Delegados estadounidenses e iraníes están invitados a reunirse en Islamabad el viernes para seguir negociando un “acuerdo concluyente”, dijo en X el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, un mediador clave.

El plan actual incluye permitir que Irán y Omán cobren tarifas a los buques que transiten por Ormuz, informó Associated Press, aunque Omán señaló que los acuerdos marítimos le impiden imponer peajes. Trump dijo que el alto al fuego está sujeto a que Irán reabra el estrecho y permitirá que un acuerdo “sea finalizado y consumado”.

Irán aceptó la propuesta de alto al fuego de Pakistán, lo que permitiría el paso seguro por el Estrecho en coordinación con las Fuerzas Armadas del país, según declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. Israel también aceptó la tregua, pero señaló que esta no incluía al Líbano.

El desplome del gas en Europa se produjo poco después de que muchos inversionistas acumularan posiciones netas alcistas cercanas a récord en el combustible, lo que dejó al mercado preparado para una caída. En el petróleo, los futuros vinculados al crudo insignia Murban de Abu Dabi cayeron hasta un 19%, la mayor baja desde el lanzamiento del contrato en 2021.

“En teoría, los entre 10 y 13 millones de barriles diarios de petróleo crudo y productos atrapados detrás del Estrecho deberían liberarse gradualmente”, dijo Tamas Varga, analista de la corredora PVM. “Que se restablezca el statu quo previo a marzo depende completamente de si la tregua puede convertirse en una paz permanente”.