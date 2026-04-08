¿La amenaza de Trump pierde credibilidad?: “El cambio de régimen tampoco era una posición realista”

El analista internacional, Alejandro Laurnagaray, conversó con Canal E y se refirió a que el reciente anuncio de cese al fuego en el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel abrió un nuevo escenario de incertidumbre global.

“No tenemos que leer las relaciones internacionales, incluso en la guerra, porque es parte de las relaciones internacionales, la guerra es parte de ella, en términos de blanco y negro”, afirmó Alejandro Laurnagaray. En ese sentido, subrayó que, “no es que bueno, hay un ganador absoluto, hay un perdedor absoluto”.

El objetivo de Donald Trump

Asimismo, mencionó que la decisión de Trump de escalar el conflicto responde a una lógica estratégica. “Este Trump estiró hasta el límite los ataques y la búsqueda de debilitar las capacidades militares del régimen”, explicó. El objetivo, según indicó, fue “tratar de hacer retroceder a Irán de sus posiciones en Medio Oriente y su influencia en Medio Oriente”.

Sin embargo, Laurnagaray relativizó la idea de un cambio de régimen inmediato: “El cambio de régimen tampoco era una posición realista”. En cambio, planteó que lo que está en juego es “una lucha de equilibrios, y una lucha de grandes poderes, y una lucha de poderes regionales por el control”.

Concientización de la población iraní

También puso el foco en las consecuencias internas en Irán. “La población de Irán ha comprobado lo que es realmente Estados Unidos y lo que es realmente Israel”, sostuvo. Esto podría generar un efecto contrario al buscado por Occidente: “Dentro de Irán, va a haber un apoyo mayor al gobierno”.

En esa línea, el entrevistado descartó una desmilitarización del país: “Si Irán se debilita va a volver a ser atacado para estar aún más débil”. Por eso, anticipó: “Lo que va a hacer es volver a reconstruir sus fuerzas militares”.

Uno de los puntos centrales fue el rol de la comunicación en contextos bélicos. En este sentido, remarcó que, “los dos van a decir que ganaron, los dos van a decir que tuvieron éxito”. Y advirtió: “Hay que leer más allá de los titulares y más allá de las frases”.