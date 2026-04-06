Gas Natural Licuado: el Gobierno avanza con la privatización del GNL y ya se presentaron dos empresas

El Gobierno avanzó en la licitación para la operatoria privada de Gas Natural Licuado (GNL) con la presentación de ofertas técnicas, en un proceso impulsado a través de Energía Argentina (ENARSA) para definir quién se encargará de la importación y comercialización del gas regasificado durante el invierno, en línea con una estrategia de desinversión estatal y mayor participación del sector privado.

A través de la Secretaría de Energía, se emitió un comunicado en donde se informó la presentación de dos ofertas correspondientes al Sobre 1 (técnico) en la Licitación Pública Nacional e Internacional, que tiene como objetivo seleccionar un agente comercializador–agregador que opere el abastecimiento de GNL para el mercado interno.

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El esquema prevé que el adjudicatario sea responsable de la importación de Gas Natural Licuado y su posterior comercialización como gas regasificado, utilizando la terminal de regasificación ubicada en Escobar durante el período de mayor demanda estacional.

De acuerdo con el cronograma establecido, el proceso continuará con la presentación del Sobre 2 (económico), prevista para el lunes 13 de abril a las 9:00, cuya apertura se realizará ese mismo día con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de ENARSA.

Cronograma, adjudicación y avance del proceso de privatización

En la misiva oficial se detalló que la adjudicación de la licitación está prevista para el martes 21 de abril, lo que marcará un paso clave en la definición del esquema operativo para el suministro de GNL durante el invierno.

Este proceso forma parte de una estrategia más amplia vinculada a la privatización de activos y actividades de ENARSA, en línea con lo establecido por la Ley Bases, que impulsa la desinversión del Estado en áreas donde el sector privado puede asumir un rol operativo.

En paralelo, el cronograma incluye otra instancia relevante: el martes 14 de abril se realizará la apertura de ofertas técnicas para la venta del paquete accionario que posee el Estado Nacional en CITELEC, sociedad controlante de TRANSENER.

Con este esquema, el Gobierno Nacional busca avanzar en la retirada del Estado de operatorias comerciales, promoviendo un modelo basado en la competencia y en la participación privada para la gestión de actividades vinculadas al sector energético.

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TotalEnergies advirtió que, si sigue cerrado Ormuz, el precio del GNL se dispararía en junio

La crisis en Medio Oriente ya no amenaza solo con encarecer el petróleo. Ahora también empieza a golpear sobre el mercado global de gas. El CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, advirtió hace unas semanas que los precios del gas natural licuado (GNL) podrían volverse “muy altos” desde junio si el Estrecho de Ormuz sigue cerrado, una señal que encendió las alarmas sobre un posible shock energético de mayor alcance.

La definición fue hecha en la conferencia anual CERAWeek, en Houston, uno de los principales foros globales del sector. Allí, el ejecutivo francés planteó que el problema puede agravarse justo en el momento en que Europa necesita reponer reservas de gas para el próximo invierno. “Si el Estrecho de Ormuz no vuelve a abrirse, puedo prever un precio muy alto para el GNL hacia el verano y septiembre, cuando estemos rellenando el almacenamiento de gas en Europa”, sostuvo.

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La advertencia es relevante porque el conflicto ya había puesto bajo presión al mercado petrolero, pero ahora suma un nuevo frente: el del gas licuado, clave para Europa desde la crisis energética posterior a la invasión rusa de Ucrania. Si el cierre de Ormuz se prolonga, no solo se complica el tránsito de crudo. También se afecta una ruta crítica para el comercio energético global, con impacto directo sobre abastecimiento, costos industriales y cadenas de suministro.

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