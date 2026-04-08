La Fed advierte sobre distintos escenarios para la economía de EE.UU.

Los funcionarios de la Reserva Federal evaluaron escenarios marcadamente distintos para la economía de Estados Unidos tras el estallido de la guerra con Irán, incluyendo uno que contemplaba recortes de tasas de interés y otro que se inclinaba por alzas.

Según las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) celebrada el 17 y 18 de marzo, publicadas el miércoles en Washington, la mayoría de los funcionarios temía que la guerra perjudicara al mercado laboral y justificara recortar las tasas de interés. Al mismo tiempo, muchos destacaron el riesgo para la inflación que, en última instancia, podría requerir aumentos de tasas.

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El registro de la reunión también mostró que un número creciente de funcionarios instó a sus colegas a considerar un lenguaje en el comunicado del comité que planteara el escenario de subir las tasas de interés bajo ciertas condiciones.

“Algunos participantes consideraron que existía un argumento sólido para una descripción en ambos sentidos de las futuras decisiones sobre tasas de interés del comité en el comunicado posterior a la reunión, reflejando la posibilidad de que ajustes al alza en el rango objetivo de la tasa de fondos federales podrían ser apropiados si la inflación se mantiene por encima del objetivo”, según las minutas.

En la reunión, los funcionarios mantuvieron la tasa de referencia de la Fed en un rango de 3,5% a 3,75%.

Mantener las tasas ante las consecuencias del conflicto en Medio Oriente

El encuentro tuvo lugar casi tres semanas después de que la guerra en Medio Oriente provocara un aumento de los costos globales de la energía, ejerciendo presión al alza sobre la inflación, pero también amenazando con desacelerar el crecimiento económico. Desde entonces, varias autoridades monetarias han manifestado su preferencia por mantener las tasas estables mientras evalúan las consecuencias del conflicto.

En general, los responsables de política reaccionaron a la guerra expresando preocupaciones sobre ambos lados de su mandato.

“La gran mayoría de los participantes consideró que los riesgos al alza para la inflación y los riesgos a la baja para el empleo eran elevados, y la mayoría señaló que estos riesgos habían aumentado con los acontecimientos en Medio Oriente”, indicaron las minutas.

En las proyecciones publicadas tras la reunión, los funcionarios señalaron que esperan un recorte de tasas en 2026, sin cambios respecto de sus previsiones de diciembre. Los inversionistas se muestran escépticos de que la Fed baje las tasas este año, según los mercados de futuros de fondos federales.