Higher for Longer: la Fed endurece el escenario global y Argentina intenta desacoplarse

La persistencia del escenario de “higher for longer” en Estados Unidos, junto con la suba del petróleo por el recrudecimiento geopolítico, reinstaló la presión sobre los mercados internacionales. Sin embargo, Argentina mostró un desempeño diferenciado, con mejoras en renta variable local y renovado interés por activos atados al CER.

Los mercados financieros globales retomaron en las últomas horas la senda bajista tras una combinación de señales contractivas por parte de la Reserva Federal y un recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente que volvió a empujar al petróleo hacia los tres dígitos.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas de interés y eleva previsiones de inflación

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El Petróleo cerca de los USD 110. Tras el ataque al mayor campo de gas del mundo y la corrección del inicio de semana, el crudo volvió a dispararse. El Brent avanzó un 5,4% situándose en USD 108,95 (tocando máximos de USD 109,95), mientras que el WTI subió a USD 97,06.

Los precios saltaron luego de reportes de ataques de la Fuerza Aérea israelí contra instalaciones en el campo South Pars, el yacimiento de gas natural más grande del mundo (compartido por Irán y Qatar). La Guardia Revolucionaria de Irán respondió amenazando objetivos energéticos en Arabia Saudita y Emiratos Árabes.

Ante el bloqueo persistente de Ormuz, el presidente Donald Trump firmó una exención de 60 días a la Ley Jones para facilitar el flujo de recursos energéticos y carbón hacia los puertos de EE. UU., buscando aliviar el desabastecimiento interno.

En este contexto, la reserva federal de los Estados Unidos enterró las expectativas de recortes de tasas al definir mantener los tipos de interés en el rango de 3,50%-3,75%.

Mercados en alerta: inflación global, tasas y el “desacople” argentino bajo la lupa

Como consecuencia, las pantallas de Nueva York sufrieron fuertes caídas tras la reunión del FOMC. El Dow Jones lideró las pérdidas con un -1,64%, seguido por el S&P 500 (-1,28%) y el Nasdaq (-1,38%).

De esta manera, la decisión de la Fed de mantener la tasa en 3,50%–3,75%, dejó un mensaje contundente: sólo proyectan un recorte de tasas en todo 2026. Jerome Powell advirtió que el progreso contra la inflación es menor al esperado debido al "shock energético" actual.

La mención de Powell descartando una "estanflación" similar a los años 70 trajo algo de calma técnica, sugiriendo que la economía estadounidense sigue sólida, lo que indirectamente sostiene la demanda de activos de riesgo con fundamentos reales, como los energéticos argentinos.

El oro sigue corrigiendo

El metal precioso cayó un 2,4% hasta los USD 4.887/oz, tocando mínimos de un mes. La combinación de un dólar fuerte (DXY en 99,94) y la perspectiva de tasas altas por más tiempo le quitó al oro su atractivo de refugio, ya que los inversores prefieren la liquidez del billete verde.

Qué pasó en la Argentina tras la última decisión de la FED

El Merval se desacopla y logra una jornada positiva A contramano del pesimismo global, la plaza local mostró una dinámica positiva este miércoles, logrando esquivar el "viento de frente" internacional.

Rebote del Merval: Mientras los índices de EE. UU. caían más del 1%, el S&P Merval subió un 1,8%. Este desacople se explica por la fortaleza de las acciones energéticas locales, que actúan como cobertura ante los precios internacionales del gas y el petróleo.

Bonos CER siguen demandados: A pesar de la suba de acciones, la cautela persiste por el dato de inflación (2,9%). El mercado local sigue sobreponderando los instrumentos indexados por CER (TZX26), ante el reconocimiento de la Fed de que el shock petrolero mantendrá la inflación global (y local) en niveles elevados por más tiempo.

Qué es el escenario "higher for longer"

Un escenario higher for longer (tasas altas por más tiempo) implica que los bancos centrales mantienen los tipos de interés elevados para combatir la inflación, generando un dólar fuerte, rendimientos altos en bonos del Tesoro estadounidense y menor flujo de capital hacia economías emergentes.



(*)Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.