Deuda y dólar fuerte: el complejo escenario que enfrentan los países emergentes por la política monetaria de EE. UU.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener el rumbo de su política monetaria, consolidando un escenario donde el costo del dinero se aleja definitivamente de los mínimos históricos de la última década.

Jerome Powell, presidente de la entidad, remarcó en sus últimas comparecencias que la prioridad absoluta es devolver la inflación al objetivo del 2%. Este movimiento forzó a los inversores a aceptar que la era del financiamiento casi gratuito terminó, transformando la dinámica de consumo y ahorro a nivel global de manera inmediata.

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El impacto más directo se siente en el mercado inmobiliario estadounidense y europeo, donde las tasas hipotecarias alcanzaron niveles que no se veían desde hace veinte años. Según datos de la Mortgage Bankers Association, la demanda de préstamos para vivienda cayó drásticamente a medida que el costo financiero mensual se volvió prohibitivo para gran parte de la clase media.

Las familias que antes accedían a créditos con tasas cercanas al 3% ahora enfrentan intereses que superan el 7%, lo que frena la rotación del mercado.

Para las pequeñas y medianas empresas, este nuevo paradigma representa un desafío operativo crítico. El financiamiento para capital de trabajo o expansión, que antes era sencillo de obtener, ahora requiere una rentabilidad mucho mayor para cubrir el costo de los intereses. "Las empresas con balances débiles y alta dependencia del crédito de corto plazo son las más vulnerables en este entorno de tasas restrictivas", señaló un informe reciente de la cadena CNBC sobre la salud financiera corporativa en el actual ciclo económico.

El renacer del ahorro y la trampa del consumo a crédito

Mientras el crédito se encarece, el ahorro vuelve a ofrecer rendimientos atractivos después de años de tasas reales negativas. Los certificados de depósito y las cuentas de ahorro de alto rendimiento superan ahora el 4% o 5% anual en dólares, lo que incentiva a los inversores a salir de activos de riesgo y refugiarse en el efectivo o bonos del Tesoro. Esta migración de capitales busca la seguridad de la renta fija estadounidense, que hoy compite directamente con el mercado de acciones por la preferencia de los ahorristas.

Sin embargo, el consumo con tarjetas de crédito se convirtió en un terreno peligroso para quienes no logran cancelar sus saldos totales mes a mes. Las tasas de interés anuales en los plásticos de crédito en EE.UU. superaron el 20%, un récord histórico que asfixia el ingreso disponible de los hogares. Financial Times reportó que la morosidad en los pagos de tarjetas empezó a subir, lo que indica que el colchón de ahorro acumulado durante la pandemia finalmente se agotó frente al costo de vida y el financiamiento caro.

El sector bancario también ajustó sus criterios de otorgamiento, volviéndose mucho más selectivo con los perfiles de riesgo. Bloomberg destacó que las entidades financieras prefieren fortalecer sus niveles de liquidez antes que expandir sus carteras de préstamos en un contexto de posible desaceleración económica.

Esta contracción del crédito bancario funciona como un mecanismo adicional de enfriamiento de la economía, sumándose a la presión directa que ejerce la tasa de referencia fijada por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

Dólar fuerte y la presión sobre las deudas de países emergentes

La firmeza de la Fed no solo afecta al mercado interno, sino que aprecia al dólar frente al resto de las divisas internacionales. Un dólar fuerte encarece las importaciones de energía y alimentos para el resto del mundo, exportando inflación a otras geografías. Según el Wall Street Journal, el índice DXY, que mide la fuerza del billete verde contra una canasta de monedas, se mantiene en niveles elevados, lo que obliga a otros bancos centrales a subir sus propias tasas para evitar devaluaciones bruscas.

Para las economías periféricas y emergentes, este escenario es particularmente hostil. Al tener gran parte de su deuda soberana denominada en dólares, el fortalecimiento de la moneda estadounidense y el alza de tasas incrementan automáticamente el costo de los servicios de deuda. Reuters informó que varios países de ingresos bajos y medios destinan hoy una proporción récord de sus ingresos fiscales simplemente al pago de intereses, restando recursos para inversión pública e infraestructura básica.

Las tensiones geopolíticas se incrementan a medida que los flujos de capital abandonan los mercados emergentes en busca de la seguridad del Tesoro de EE. UU. Este "vuelo a la calidad" deja a los países en desarrollo con menos divisas para financiar su crecimiento y cumplir con sus obligaciones internacionales. Yahoo Finance detalló que la brecha entre los rendimientos de los bonos emergentes y los estadounidenses se amplió, reflejando el temor de los inversores a posibles incumplimientos de pago en el corto plazo.

La Reserva Federal dejó claro que no tiene apuro por recortar las tasas hasta que los datos de precios al consumidor muestren una tendencia descendente clara y sostenible. Kristalina Georgieva, directora del FMI, advirtió en el foro de Davos que los gobiernos deben prepararse para un periodo prolongado de costos financieros altos. El fin del "dinero gratis" no es una anomalía pasajera, sino un reajuste estructural que obliga a empresas, familias y estados a recalcular sus proyecciones de largo plazo.

FN