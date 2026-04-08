Con el fin de analizar que la reciente tregua en el conflicto de Medio Oriente generó un fuerte impacto en los mercados globales y abrió un nuevo escenario para la economía argentina, este medio se comunicó con el economista, Daniel Sticco.

El primer efecto visible fue la caída del petróleo. Según explicó Daniel Sticco, “el petróleo, que había tocado un máximo de 116 dólares, bajó a 93”. Sin embargo, advirtió que no se espera una baja mucho mayor: “Nadie está previendo que baje o que vuelva a ese nivel”. Y precisó el piso estimado: “Hace que sea imposible que el petróleo baje mucho más de los 80 dólares”.

La estabilidad del precio del petróleo

Aún así, destacó el cambio de escenario: “La buena noticia es que ya no se escapa el petróleo a un rango que no sabíamos si iba a 150, 200, sino que está en un nivel más saludable”. Este reacomodamiento tuvo impacto inmediato en los mercados financieros: “Los mercados reaccionaron muy positivamente”.

En el caso argentino, el efecto más relevante fue la baja del riesgo país. Sticco detalló que, “estuvo mucho tiempo en torno a los 650, 660, ayer había bajado a 610 y hoy está en 550 puntos básicos”. Esta mejora no es menor, ya que impacta directamente en el costo del financiamiento: “Esta baja de riesgo país hace bajar el costo del crédito internacional y favorece también la baja de las tasas de interés en el mercado interno”.

Qué tiene que pasar para que vuelva a subir el riesgo país

Sin embargo, el escenario sigue siendo frágil. En este contexto, advirtió que una reversión dependerá del conflicto: “Para que vuelva a subir el riesgo país, tienen que ocurrir varias cosas. En particular, nuevamente que fracase esta tregua en Medio Oriente”.

El entrevistado resaltó que un nuevo salto del petróleo podría reactivar presiones inflacionarias globales: “Cada vez que sube el petróleo, no solamente aumentan las naftas sino que también sube el precio de los plásticos y eso deriva en un aumento generalizado de los precios”.

No obstante, relativizó el impacto inflacionario directo: “En el promedio general, la inflación no debiera acelerarse bruscamente por ese fenómeno”. Y agregó que una eventual baja del petróleo tampoco implicaría un alivio generalizado: “No va a haber una baja generalizada de precios, sino de esos rubros”.