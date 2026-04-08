El pedido de la industria pesquera ante el aumento del gasoil: “Le reclamamos al Estado que nos ayude a ser competitivos”

El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, Agustín De La Fuente, pasó por Canal E y se refirió a que la industria pesquera argentina enfrenta un escenario complejo por el fuerte aumento del precio del gasoil, un insumo clave para la actividad, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y mayores costos logísticos.

“En dos semanas ha oscilado casi el valor del combustible, el gasoil, que es el insumo principal que nosotros tenemos para salir a pescar, de 1.300 pesos a casi 2.100”, explicó Agustín De La Fuente.

La importancia del gasoil para el sector pesquero

Asimismo, remarcó la importancia estratégica del gasoil dentro del esquema productivo: “Es un insumo esencial para nosotros para salir a pescar, para iniciar toda la etapa productiva”.

En ese marco, De La Fuente confirmó que el sector ya realizó gestiones: “Hemos hecho un reclamo no sólo a nivel nacional al subsecretario de Pesca de la Nación, sino también a nivel provincial a los ministros de hidrocarburos”. Y advirtió sobre una consecuencia directa: “Hay flotas que directamente están decidiendo no salir a pescar porque ya ven su ponderación que pierden plata a iniciar esa cadena”.

A su vez, explicó que el problema no se limita al combustible, sino que alcanza a toda la estructura de costos: “Vemos que la incidencia cada vez en la estructura de costos es mayor en el combustible, pero en todos los insumos esenciales que vienen derivados también del petróleo”.

El reclamo hacia el Estado

Además, el entrevistado señaló el impacto de los costos internacionales y los tributos: “Le reclamamos al Estado que nos ayude a ser competitivos”. También cuestionó la carga impositiva: “Seguimos pagando más allá de ser considerados como una economía regional”.

A pesar de las dificultades, destacó el compromiso exportador del sector: “El sector pesquero sigue generando divisas regularmente”. En esa línea, advirtió: “Si no atendemos algunas circunstancias de que nos ayuden a ser competitivos, se va a poner cada vez más cuesta arriba”.