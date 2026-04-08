El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el efecto de la tensión geopolítica en los mercados, el rol de Donald Trump y los cambios estructurales en el comercio internacional, con foco en el petróleo, las criptomonedas y el futuro de las potencias.

La reacción de los mercados frente a los anuncios y retrocesos de Donald Trump fue uno de los ejes centrales. Miguel Ponce utilizó una metáfora directa: “Trump always cheating out, que se podría traducir, algunos lo hacen elegantemente poniendo Trump siempre se echa atrás, en mi barrio somos más básicos y le decimos reculando en chancletas”.

La volatilidad del precio del petróleo

Asimismo, describió fuertes movimientos en el precio del crudo durante el conflicto: “Antes de la guerra andaba en el entorno de los 70 dólares del barril y llegó en el máximo, en el clímax bélico a 118”.

Tras la tregua, Ponce resaltó que el ajuste fue inmediato: “El precio del petróleo se hundió hoy al entorno de los 90 dólares ante la tregua”. También cuestionó el comportamiento de las grandes compañías: “Las petroleras sobre aprovecharon, yo diría, la crisis de la guerra para subir groseramente los precios”.

Variaciones en el mercado bursátil

Con la distensión temporal, los activos reaccionaron al alza: “Están subiendo los activos y está bajando el petróleo, está subiendo los bitcoins por arriba de 71.500, están subiendo las tecnológicas, las energéticas y encabezan las aerolíneas”.

Sin embargo, el entrevistado advirtió sobre comportamientos especulativos en Wall Street: “Muchos dicen que todos los amigos de Trump, durante todo este tiempo de la guerra, se han forrado goloseramente”.

Uno de los cambios más relevantes es la implementación de un peaje en el paso estratégico del petróleo: “Entre Irán y Omán van a controlar y cobrar a los petroleros que pasen por allí entre 1 y 2 dólares o 1 y 3 dólares por barril”.