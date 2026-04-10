Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que hallaron muerta este jueves 9 en el partido de Merlo. En principio, se investiga un posible suicidio, ya que no presentó signos de violencia.

La niña había sido vista por última vez el miércoles por la mañana, en el colegio, al que nunca entró. Un día y medio después, su cuerpo fue hallado en un descampado en el partido de Las Heras.

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Maitena había ido desde su casa hasta el colegio junto con su hermana de 17 años, como todos los días, pero al momento de ingresar ella dijo que esperaría a una amiga. En ese momento, se supone, es cuando empezó su recorrido hacia la estación de trenes de Merlo.

Su familia no se enteró de su desaparición hasta el mediodía, cuando su madre fue informada de su ausencia en el colegio. En ese momento se encendieron todas las alarmas y comenzó la investigación que terminó con el peor final.

El recorrido

Se supo que la adolescente, que pertenecía al grupo scout Sagrado Corazón de Jesús, tomó el tren de la línea Sarmiento hacia Lobos, pero actualmente la última parada del ramal es Las Heras. Una cámara la registró a las 9.03 caminando cerca de las calles Vidt y Montalvo. A partir de los videos, se desprende que la niña habría tenido contacto con alguien en la calle, cerca de las 9.15.

Primer recorrido de Maitena, de la escuela a la estación de Merlo y hasta Vidt y Montalvo

Las sospechas giran en torno a la incitación al suicidio. De hecho, la fiscalía recuperó un posteo de una amiga de Maitena sobre un supuesto juego que podría haberla incitado a quitarse la vida.

Las primeras hipótesis hicieron foco sobre contactos con personas del extranjero en el celular de la niña, pero fueron descartadas.

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Otro elemento que llama la atención en la causa es que su celular fue encontrado en su casa. En ese sentido, se cree que llevó otro teléfono “muleto”. Además, tenía la SUBE cargada y $40.000 consigo.

Luego de su breve aparición en Vidt y Montalvo, a tan solo 4 km de Merlo, la chica volvió a subirse al tren para llegar hasta la última estación, Las Heras.

Segundo recorrido, de Vidt y Montalvo hasta Las Heras

El viaje dura aproximadamente 1 hora y 5 minutos y abarca 32 km de distancia. En esa zona fue donde finalmente se encontró, el jueves 9 por la tarde, su cuerpo en un descampado, pero sin signos de violencia.

Las cartas

En contexto de la investigación, la policía llegó hasta la casa de Maitena, donde encontró 9 cartas y un video.

La niña dejó programados mails de despedida para sus familiares y amigos, además de un video y notas detallando sus claves de acceso a celular, mail y otras cuentas personales.

“Maitena tenía planeado todo. Dejó cartas, el celular y su clave, mails programados para su familia para que los reciban en determinada fecha”, contó Noelia, una amiga de la familia, en diálogo con LN+.

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En sus primeros relatos, la mujer había contado sobre llamados con números de Paraguay desde el celular de la adolescente, pero esa versión fue desestimada desde la fiscalía, por no representar una prueba contundente para sospechar.

Algunas fuentes relatan que la niña, que se presentaba en Instagram como una amante de la lluvia y el invierno y fanática de la cantante estadounidense Chappelle Roan, atravesaba una seria depresión, lo que alimenta las versiones de suicidio.

Desde las fiscalías de Morón y de Mercedes, que intervienen en la causa, se busca comprobar ese cuadro psicológico, ya que no se comprobó que estuviera en tratamiento. Las amigas de Maitena aportaron información al respecto, por lo que se considera llamarlas a declarar.

RG/ff