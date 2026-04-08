“Sentí que me iban a matar”: la policía que baleó a cuatro personas en un viaje de aplicación dio su versión

La cabo 1° de la Policía Federal, María de los Ángeles Martínez, relató que pensó que era víctima de un complot mientras viajaba en un auto de aplicación en Almagro el jueves pasado. La agente disparó su arma reglamentaria, una Bersa 9 milímetros, y baleó a tres pasajeros y al conductor del vehículo.

Según su versión ante la fiscal Catalina Neme, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Martínez se sintió amenazada cuando uno de los pasajeros empezó a manipular un bolso. “Sentí que me iban a matar. Lo sentí en el proceso de que había un complot”, declaró.

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El episodio ocurrió cerca de las 7.50, cuando Martínez aceptó compartir un auto hacia la Terminal de trenes de Once. Durante el trayecto, alertas por la negativa de los pasajeros a activar el GPS y otros gestos, como selfies y comentarios sospechosos, hicieron que la policía se sintiera “entregada y en peligro”.

La secuencia terminó en Maza al 400, donde Martínez logró salir del vehículo. La Justicia determinó que realizó al menos cinco disparos dentro del Chevrolet Corsa, dejando a cuatro personas heridas. El conductor, de 50 años, recibió impactos en el pecho y la espalda; otro pasajero, de 33 años, en el costado del pecho; una mujer en abdomen y brazo izquierdo; y un hombre más en el muslo.

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Por estos hechos, la jueza Julia Correa, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, dictó prisión preventiva para Martínez hasta el 5 de mayo, cuando se realizará una nueva audiencia. La policía permanecerá detenida imputada por tentativa de homicidio y lesiones agravadas por el uso de arma.

LB