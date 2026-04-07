En medio de la investigación por el tiroteo en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de la localidad santafesina de San Cristóbal, ocurrida el lunes 30 de marzo pasado, las autoridades analizan una nueva hipótesis. Según trascendió, el adolescente de 15 años acusado de matar con una escopeta a un compañero de 13 y herir a otros estudiantes habría planificado todo mediante la interacción con usuarios de comunidades digitales internacionales y cerradas, que estarían detrás de otros hechos violentos.

La revelación surge de un informe que elaboró la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación, titulado “Análisis sobre la ideología True Crime Community (TCC)”, tal como se denomina a estos grupos virtuales. Se trata de una subcultura descentralizada que consume contenidos sobre crímenes reales, en algunos casos reivindica a perpetradores de homicidios masivos y ataques con armas de fuego, y tiene diferentes niveles de participación.

Tiroteo en una escuela de Santa Fe: detuvieron a un menor "punible" y se trabaja sobre la pista de una red internacional

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El acusado de 15 años, identificado como G.C. y que recientemente fue sobreseido al ser declarado inimputable, había compartido mensajes y videos de masacres escolares en este tipo de foros. Así surgió de las pericias que llevó a cabo la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe a los dispositivos electrónicos que le secuestraron al acusado de haber matado a Ian Cabrera en el patio del colegio de San Cristóbal. Durante ese tiroteo, dos jóvenes de 15 y 13 años resultaron heridos de bala y otros seis terminaron con lesiones leves mientras buscaban huir.

"Es un caso que trasciende las fronteras de Santa Fe y que, por su complejidad, requiere la intervención de fuerzas federales en articulación con las provinciales”, explicó este lunes Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad y Justicia santafesino, en conferencia de prensa. La funcionaria también comunicó la detención de un “menor punible”, de 16 años, que tiene un vínculo con G.C. y que, por lo menos, habría tenido información previa del ataque.

Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, y Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigación Criminal.

El joven fue arrestado tras un operativo que se realizó en la Ruta 11, a la altura de la localidad de Nelson, cuando iba a bordo de una camioneta junto a sus padres. Como dato sobre la dimensión del caso, cabe señalar que en el procedimiento participó el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal.

Mientras tanto, en los últimos días hubo otros adolescentes investigados en Santa Fe por realizar amenazas a escuelas, como un chico de 16 años oriundo de Sunchales, que terminó detenido. Además, tres alumnos ingresaron armados con cuchillos tácticos y un hacha pequeña a la Escuela Técnico Profesional N° 279 de esa ciudad, el 31 de marzo pasado.

Cómo opera la comunidad que incita a tiroteos en escuelas

El informe de la SAIT define a las comunidades True Crime como “una subcultura digital descentralizada y trasnacional que opera principalmente mediante la circulación de simbología, narrativas y referencias compartidas, todas ellas vinculadas a ataques de violencia extrema, en especial aquellos con autores de tiroteos masivos en establecimientos escolares”.

En los dispositivos incautados a C.G., se encontraró material relacionado con "La Masacre de Columbine", el tiroteo escolar perpetrado por Eric Harris y Dylan Klebold, adolescentes de 18 y 17 años que asesinaron a 12 compañeros y un profesor antes de suicidarse. Este hecho ocurrido en 1999 en Estados Unidos fue considerado punto de inflexión en la historia de los tiroteos en colegios por su magnitud e impacto social, político y cultural.

De acuerdo al documento, las TCC no están unidas por una ideología política ni una doctrinaria particular: “Son una serie de prácticas que ensalzan la violencia como un fin en sí mismo e incluyen la glorificación de los agresores, la estetización de la violencia y la construcción de comunidades digitales orientadas a la discusión y reinterpretación de crímenes famosos”.

La Masacre en la Escuela Secundaria de Columbine, ocurrida en 1999 en Estados Unidos.

Las pesquisas determinaron que el tirador de San Cristóbal utilizaba Discord, una plataforma de mensajería y chat organizada por canales temáticos muy popular entre gamers, comunidades y grupos de trabajo. En uno de esos canales, se registró este tipo de intercambios con miembros de estos "grupos digitales radicalizadas cuya dinámica excede el mero interés criminológico o cultural”.

En total, la SAIT lleva detectadas un total de 7 causas que comparten características y una alta similitud con este fenómeno en Argentina. “En determinados casos, estos procesos han derivado en la planificación o ejecución de nuevos ataques masivos o en la ejecución de actos violentos, siempre inspirados en los anteriores”, advirtieron.

Los niveles de participación

El documento informa que este efecto en el cual un evento violento inspira a otras personas es denominado "Copycat" y se genera porque "al ocurrir, la comunidad comienza a producir contenido sobre él, y el ataque se convierte en un hito que los jóvenes quieren imitar". También, da detalles acerca de cuatro diferentes niveles de participación de sus integrantes, que van desde el consumo pasivo hasta la realización de un ataque.

El primero de ellos se refiere a gente que investiga, analiza y debate casos de True Crime (género literario y de cine sobre asesinatos y casos reales) pero que no implican la radicalización. Los que están en el segundo nivel comienzan a pasar del análisis al culto de estos hechos, copiando la estética de los asesinos o compartiendo sus manifiestos. En el tercero, se observa espacios en plataformas como Discord o Telegram, donde se celebran los homicidios y se incentiva a otros a realizarlos (incluso se llega a presionarlos).

El cuarto nivel corresponde a “una pequeña minoría” que planifica activamente los ataques, publica manifiestos sobre ellos y busca “dejar una huella en la comunidad”.

Por otro lado, indica que una proporción significativa de estas personas son adolescentes o adultos muy jóvenes que van del "rango etario de 13 a 20 años” y que “en muchos casos se observan antecedentes de aislamiento social, experiencias de victimización o dificultades notorias para integrarse en su medio”. Según la información preliminar sobre G.C., este no seria su caso, ya que trascendió que no habría sufrido bullying e incluso había sido elegido mejor compañero en 2025.

La investigación por el tiroteo en Santa Fe

Para los investigadores, el contexto de estas comunidades digitales, su cultura, mecánica y objetivos son relevantes para analizar el caso de San Cristóbal. El Gobierno de Santa Fe está en contacto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y, según los primeros testimonios incorporados al expediente, el adolescente de 15 años habría estado activo en estos entornos los días anteriores al ataque.

El joven ingresó a la escuela el lunes 30 de marzo a primera hora con la escopeta de su abuelo escondida en la funda de una guitarra, un instrumento con el que cargaba todo el tiempo, por lo que nadie sospechó. Se dirigió al baño, preparó el arma y el primer tiro fue dentro de ese lugar, donde hirió a algunos alumnos. El segundo, efectuado a pocos metros, alcanzó a Ian Cabrera y lo mató.

Luego recargó y disparó dos veces más hacia el patio. Allí, fue reducido por el portero del establecimiento antes de que pudiera continuar. El número de heridos fue de ocho estudiantes; seis sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta el mismo día, mientras que otros dos quedaron heridos de gravedad y fueron trasladados a centros de mayor complejidad fuera de la localidad.

El adolescente permanece alojado en un instituto de menores en la ciudad de Santa Fe, bajo evaluación de equipos interdisciplinarios y con la compañía de su madre. La fiscalía podría solicitar que no regrese a San Cristóbal, donde aún no se reanudaron las clases y ele stablecimiento sigue bajo custodia policial.

FP