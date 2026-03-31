El portero que redujo al tirador en la escuela de San Cristóbal: "Me apuntó pero no alcanzó a gatillar"

Fabio Barreto, el portero que redujo al chico de 15 años que mató a un compañero en una escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal, afirmó que el adolescente le "apuntó pero no alcanzó a gatillar" y que "estaba desorientado".

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“Yo estaba al frente de la institución, ordenando todo lo que era las bicicletas y las motos en el estacionamiento y en ese momento siento la explosión. Pensamos que era un globo que por ahí se revienta, se cayó algo. Cuando escuchamos la segunda explosión y ahí empezaron a correr los alumnos hacia afuera en ese momento, cuando corrían yo me voy a asomar para ver lo que había pasado y lo veo al chico que estaba disparando”, contó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Cuando disparó, fui a correrlo para reducirlo y sacarle el arma. Así que lo corrí, lo reduje y pude sacarle el arma”, agregó el encargado del colegio.

"No alcanzó a gatillar"

"Cuando él sale, cuando me ve a mí, se asusta y me apunta, pero no alcanzó a gatillar. Me apuntó y no alcanzó a gatillar, lo tumbé antes de que él gatille, porque venía con una velocidad corriendo", prosiguió en su relato.

"Le dije qué hacía Y te diste cuenta de lo que hiciste. Y me dijo que ´él había ido a cazar el fin de semana´. Y después estaba desorientado No sabía lo que había hecho", agregó en diálogo con los periodistas Leonardo Guevara y Jorge "Petete" Martínez.

“No me di cuenta, cuando veo que los chicos empiezan a correr, ahí entré hacia adentro de la escuela y veo que estaba con el arma y ahí no se me cruzó nada por la cabeza que sacarle el arma”, reiteró Barreto.

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"Era muy rápido para cargar"

Además aseveró que el chico “era muy rápido para cargar porque tiró y volvió a cargar rápido”. “Tenía experiencia en la carga y la cartuchera llena”, recalcó.

El portero precisó que en ese momento el tirador estaba “en silencio”. “No escuché decir nada. Probablemente se escuchaban gritos de los chicos”, indicó.

Barreto mencionó que al momento de reducirlo el joven “no trató ni de defenderse” y que “solamente me hizo caso de lo que le hablé”.

Por último expresó que está “pensando en todo lo que pasó” y que “un montón de gente y amigos conocidos que me han escrito también para felicitarnos por lo que había hecho, por salvar las vidas de sus hijos y un montón de palabras de agradecimiento”.

“Tenemos que trabajar con la comunidad educativa y con las familias para ver cómo abordamos la situación”, concluyó Barreto.

LT