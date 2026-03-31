“La soledad de los adolescentes y el destrato pueden convertirse en una bomba de tiempo”, advirtió una especialista tras la tragedia escolar

Tras la tragedia escolar que conmocionó a la comunidad educativa, la psicopedagoga María Zysman, fundadora y presidenta de Libres de Bullying, advirtió que aún es prematuro atribuir el hecho al bullying y remarcó la importancia de atender la salud mental de adolescentes.

La especialista analizó el impacto en los estudiantes, el rol de los adultos, la discriminación naturalizada y la responsabilidad de los medios. "Creo que es muy pronto para saber qué es lo que pasó. Lo que sí es cierto es que hay toda una comunidad de chicos, que son todos chicos, que está mal, que está shockeada".

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También señaló que el bullying puede influir en algunas situaciones, pero no necesariamente explica este caso. "Si bien el bullying más allá de esta situación a veces es un precipitador de situaciones trágicas, es muy impropio juzgar a los compañeros respecto a si esto sucedía o no sucedía porque no lo sabemos".

Además, destacó la situación emocional de los adolescentes. "Hay muchas situaciones en las escuelas que tienen que ver con la soledad de los adolescentes, de no saber muchas veces cómo contar, cómo expresar, cómo pedir ayuda".

La soledad adolescente y la crisis de salud mental

La especialista advirtió sobre el aumento de la demanda en salud mental en jóvenes. "Estamos en un momento en donde la demanda en salud mental para infancias y adolescentes está colapsando y donde no se pueden atender muchas situaciones".

También explicó que no existen perfiles definidos para anticipar estas situaciones. "No hay perfiles en los chicos. Mucha gente está sorprendida por cómo no nos esperábamos esto de un chico que es tranquilo".

Y agregó: "Muchas veces la tranquilidad, la timidez, el ensimismamiento también son señales de sufrimiento".

Las señales que los adultos muchas veces no ven

Zysman remarcó que los adultos suelen minimizar el sufrimiento adolescente. "Uno suele minimizar el sufrimiento de los chicos, porque cuando uno es grande sabe que esas cosas pasan, que después se puede reconducir todo lo que está sucediendo".

Sin embargo, explicó que para los adolescentes esas situaciones pueden tener un fuerte impacto. "Para un chico, ir a la escuela y no tener quién le hable, o que lo molesten, puede ser que eso se vaya acumulando y que sea una bomba de tiempo".

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También enumeró situaciones cotidianas que requieren atención: "Tenemos que atender a los apodos que humillan, el racismo, la discriminación, la xenofobia, las palabras que se usan sin saber lo que uno está nombrando".

Discriminación y bromas que generan daño

La especialista también advirtió sobre los límites del humor entre adolescentes. "Los adolescentes necesitan adultos del otro lado. Nosotros tenemos que ser solventes, sólidos, coherentes".

También señaló ejemplos de expresiones que deben evitarse. "Uno no tiene por qué tratarlo con el nombre completo al compañero, pero tampoco le puede decir 'salí, Down' o 'esto es re peruano' o 'esto es re boliviano'".

Además, cuestionó la naturalización de conductas discriminatorias. "Cuando alguien dice 'acá todos lo hacemos', eso sí nos tiene que llamar la atención. Yo no creo que todos hagamos eso". Y agregó: "Hay chistes que no se pueden hacer: con el Holocausto, con la dictadura, con la guerra, con el dolor del otro".

"La víctima más víctima es la criatura fallecida, pero hay un montón de otros chicos, incluso el que lo hizo, que tienen y necesitan de la atención de adultos".