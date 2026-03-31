Mariana Oroño, una de las abogadas del adolescente que efectuó los disparos ayer en una escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal, aseguró que “no había bullying” y que hubo “algunos intentos de autosuicidio” y “autolesión”.

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“Es un panorama bastante complicado, yo creo que esa respuesta va a venir más un poco de lo que son los profesionales de la psicología, pero lo cierto es que venía con una problemática personal psicológica en tratamiento, algunos intentos de autosuicidio (sic), autolesión y todas cuestiones por ahí familiares complejas que son problemáticas propias de una familia normal, pero que en una persona pueden afectar de muchas maneras y en este caso creo que afectaron de la peor manera”, explicó la letrada.

Al ser consultada sobre si el adolescente padecía bullying, Oroño respondió: “Sé que se ha hablado y ha especulado mucho con ese tema, pero lo cierto es que él nos manifestó que no, él mismo nos dijo que no, que esto no era así. Los padres también nos habían adelantado algo cuando pudimos dialogar con ellos. No había situaciones de bullying realmente”.

“Una persona muy retraída”

“Lo que sí sucedía era mucho más interno, es una persona muy cerrada, nosotros tuvimos posibilidad de hablar con él y se abrió un poco con nosotros, pero es un poco lo que manifiesta todo el entorno, una persona muy, muy retraída que por ahí guardaba mucho”, precisó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Y quizás tenía algunas ideas que al no compartirlas desencadenan un hecho así, pero no había bullying”, insistió.

Además estimó que “alguna planificación al menos mínima debe haber habido” del episodio. “Eso también una vez que se perite el celular seguramente de búsquedas y de las cuestiones que él haya buscado en internet se pueda deducir algo respecto a una premeditación o también lo que va a hacerse es peritar el arma ya establecerse a ciencia cierta de dónde salió pero yo creo que no fue muy premeditado sino que fue algo, un desencadenante psicológico irruptivo ahí en el momento”, evaluó.

Cuando le preguntaron si la escopeta era del abuelo materno del adolescente, la abogada contestó: “Las versiones por ahí más fuertes indicarían que sí, en la casa propia no había ningún tipo de arma, en la casa paterna que el padre vive en otra provincia tampoco había armas, y sí hay (en la del abuelo) pero tampoco es algo que esté confirmado”.

“Sé que el abuelo poseía armas. No son ciertas las versiones por ahí de que lo llevaban a cazar y demás, eso no es real. De hecho creo que él tuvo algún acercamiento en un momento muy joven de su vida con eso y no le gustó y nunca más fue pero bueno quien tenía armas era el abuelo materno, que vivía muy cerca de su domicilio”, aclaró.

Una de las hipótesis es que el joven le habría sacado a escondidas el arma a su abuelo, sin el conocimiento de éste. “No quiso decir nada, pero las versiones más fuertes indicarían que sí, que se la sacó al abuelo. Él tenía una relación muy fluida, vivía a una cuadra de la casa con lo cual entraba y salía como si fuese su propia casa y sería muy posible que haya provenido de allí, que se la haya sacado a escondidas”, puntualizó Oroño.

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“No era esperable esto”

“La verdad es que no era esperable esto si hablás con los compañeros, con los padres, todos te van a decir que era un chico normal, un chico sí introvertido, pero dentro de la normalidad. Nunca él manifestó violencia hacia terceros, sí hacia sí mismo, pero nunca hacia terceros, con lo cual era, la verdad, un hecho muy imprevisible y esto también denota los procesos internos que pueden estar pasando dentro de una persona y que quizás, porque sé que se tiende a buscar culpables, pero muchas veces no hay culpables”, aseguró en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

También afirmó que “fue un ataque no dirigido”. “Fue, de alguna manera, un enojo, una bronca muy reprimida contra todos”. “Él sí nos manifestó que se sentía un bicho raro, que siempre sintió que no encajó, que también sentía que la única manera de liberarse era quitándose la vida, pero que nunca había podido hacerlo. Yo creo que había procesos muy internos de frustración, enojo hacia la sociedad. que se encadenaron en este hecho, pero no fue un ataque dirigido, fue una verdadera tragedia”, concluyó Oroño.

LT