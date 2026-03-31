Pullaro sobre la gestión de Milei: "El modelo empieza a crujir"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que “el modelo empieza a crujir” al analizar la gestión económica del presidente Javier Milei.

UNC: con un paro de 72 horas, los docentes universitarios continúan con su plan de lucha

“El modelo empieza a crujir”

“Es un momento muy difícil de la Argentina. El gobierno nacional logró corregir variables macroeconómicas, que parecía difícil que eso suceda. Eso trajo impacto directo en la baja de la inflación, pero esperábamos una reactivación mucho más rápida”, sostuvo el mandatario santafesino.

“Pensábamos que las inversiones iban a confiar en Argentina. Lamentablemente eso no sucedió y hoy tenemos las clases populares con muchas dificultades para llegar a fin de mes”, agregó en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

“Nosotros entendemos que el modelo empieza a crujir. Tiene las variables macroeconómicas controladas pero hay muchos argentinos que no la están pasando bien”, enfatizó Pullaro.

Además señaló que plantearon “la baja impositiva y la de retenciones para fortalecer la microeconomía del país”.

Ley contra naranjitas ilegales: Llaryora da el paso y Quinteros endurece el mensaje de "mano dura"

“Habrá balotaje”

“En el orden nacional veo un modelo agotado y terminado que es el kirchnerismo, el peronismo no superará los 20 puntos. La sociedad dio vuelta la página y no quiere volver atrás a ese populismo corrupto que tanto daño nos hizo a los argentinos”, analizó Pullaro.

Y luego completó: “Y a Milei le costará superar los 35, 30 puntos en una elección general, por lo que habrá balotaje, y estará dado entre Milei y una fuerza de centro que sea republicana y democrática”.

También consideró que “a esa fuerza hay que construirla, no son las fuerzas del centro, son las del interior productivo”. “Los candidatos van a aparecer, es necesario”, puntualizó.

“La nueva fuerza es con todos los que quieran defender la industria para generar empleo, con un frente de centro, que resuelva los problemas de la gente. Es con Macri si quisiera ingresar a un frente y es con muchos actores políticos y sociales que crean en esto”, aclaró Pullaro.

El caso Adorni

“El jefe de Gabinete no explicó quién pagó el vuelo privado, como compró la casa en el country y el último departamento. No soy yo quien tiene que juzgarlo”, afirmó el gobernador al referirse a la situación del vocero presidencial.

“Hay una imputación penal y lo están investigando, pero deja mucho que desear. Falta una respuesta a toda la Argentina, mientras eso no suceda el Gobierno se va a seguir desgastando”, concluyó Pullaro.