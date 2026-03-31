Río Ceballos lanza un mega sistema de emergencias: inversiones millonarias en seguridad, monitoreo y prevención

Río Ceballos dio un paso estratégico hacia un nuevo modelo de seguridad al lanzar su Comando de Operaciones de Emergencia (COE), un sistema que integrará a todas las fuerzas de respuesta y que llega acompañado por inversiones millonarias, tecnología y nuevas herramientas para anticipar y gestionar emergencias.

La iniciativa posiciona a la ciudad de Sierras Chicas entre las primeras en avanzar hacia un esquema integral de prevención, planificación y coordinación para situaciones críticas y eventos de gran convocatoria.

El anuncio fue encabezado por el intendente Ezequiel Lemos junto a representantes de Bomberos Voluntarios, Policía de Córdoba, DUAR, ETAC, Defensa Civil, Guardia Local, equipos de salud y guardaparques, quienes conformarán el nuevo espacio de articulación operativa.

“Este comando no es solo una firma, es una decisión política clara de dejar de trabajar de manera aislada para empezar a trabajar como un gran equipo”, expresó Lemos durante la presentación.

El nuevo esquema no solo apunta a mejorar la respuesta ante emergencias, sino también a planificar grandes eventos y fortalecer la prevención en una ciudad que viene creciendo en turismo y desarrollo urbano.

Inversiones en seguridad y prevención

Entre los anuncios, el municipio confirmó un aporte no reintegrable de 20 millones de pesos para Bomberos Voluntarios, además de la entrega de equipamiento y capacitaciones en RCP para reforzar la respuesta ante situaciones críticas.

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Por otro lado, se destinarán 13 millones de pesos para modernizar el sistema de comunicaciones de la Guardia Local de Prevención y Convivencia, junto a otros 15 millones para equipamiento operativo. A esto se suma el desarrollo de una nueva plataforma de emergencias para vecinos, que estará integrada al sistema de atención 24 horas y al Centro de Monitoreo Urbano, una inversión que supera los 105 millones de pesos y que será una de las herramientas centrales del nuevo esquema.

Otro de los puntos destacados es que Río Ceballos avanzará en la certificación de operativos y dispositivos de emergencia, un paso que busca profesionalizar el sistema y posicionar a la ciudad como referencia en la gestión del riesgo. “La conformación del COE es el resultado de un trabajo sostenido de articulación y planificación para actuar de manera coordinada y anticiparnos”, señaló Rubén Farías, director de Defensa Civil Municipal.

Con este nuevo sistema, Río Ceballos busca consolidar una política de seguridad basada en la prevención, la tecnología y la coordinación, en una estrategia que apunta a acompañar el crecimiento de la ciudad y fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias.