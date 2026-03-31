Semana Santa en Córdoba: cuánto hay que gastar para comer pescado y mariscos este fin de semana

A pocos días de Semana Santa, el consumo de pescado y mariscos empieza a moverse en Córdoba con dos datos clave: el pescado aumentó hasta un 12% en las últimas semanas y los mariscos registraron subas de entre 30% y 40% por la alta demanda.

Desde el clásico puesto del Mercado Norte, Tucho Fazzio explicó que el incremento llegó después de varios meses sin cambios. “El pescado subió hace como 20, 25 días un 10, un 12%, después de siete meses que no aumentaba”, señaló.

Sin embargo, destacó que los valores se mantendrán durante esta semana. “Compré pescado para Semana Santa con la condición de que no me aumentasen ese precio”, afirmó.

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Entre los productos más elegidos, la merluza, el lomito de atún, el pollo de mar y el pejerrey se ubican en torno a los $14.000 el kilo. “Estaban en $12.000 o $12.500 y se fueron a $14.000 hace unos 20 días”, detalló.

Aun así, el pescado continúa siendo competitivo frente a la carne. “El pescado hace rato que está mucho más barato que la carne, igual que el pollo”, sostuvo.

Pescado de río y opciones para compartir

Por otro lado, destacó la disponibilidad de pescado de río, algo poco habitual para esta época. “Tengo sábalo, dorado, boga, surubí, pacú, de todo lo que se te ocurra de río tenemos y todo fresco”, aseguró.

Los precios varían según la variedad: sábalo a $10.000, boga y dorado a $14.000, pacú a $16.000 y surubí a $24.000 el kilo. Para quienes buscan compartir, el mix de mariscos para paella cuesta $26.000 y rinde para cinco personas.

“Ya que no haya aumentado para esta semana ya es un gol”, destacó Fazzio, quien además explicó que el acuerdo con proveedores fue clave para sostener los precios.

Restaurantes: mariscos con subas de hasta 40%

Desde el sector gastronómico, el escenario es diferente. Pablo Galoppo, de Primo Resto, advirtió que los mariscos sí registraron subas importantes. “En la estacionalidad como en Semana Santa sí hemos tenido un aumento grande en lo que son los precios de los mariscos”, explicó.

Consultado por el porcentaje, precisó: “Un 30 o 40%. Es por la alta demanda, al no haber tanto pescado disponible aumenta porque todos queremos comprar”.

Para esta Semana Santa, el restaurante lanzó una propuesta especial. “Estamos promocionando el diente libre de mariscos. Arrancamos con empanadas y fritos, que tenemos rabas, langostinos y mejillones; después seguimos con cazuelas de langostinos y por último una paella”, detalló.

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También explicó la diferencia de su especialidad. “La empanada de mariscos lleva mejillones, calamar, langostinos y lomo de atún fresco, a diferencia de la empanada de vigilia que suele ser de pescado o atún”, señaló.

Sobre la preparación, compartió uno de los secretos de la cocina. “El marisco es poca cocción. El langostino se cocina cinco minutos como mucho para que no quede chicloso”, explicó.

En cuanto a precios, Galoppo indicó que la pesca del día ronda los $20.000, mientras que la opción más completa, el diente libre, cuesta $35.000. “Tenemos precios para todos los comensales”, aseguró.

Entre las opciones individuales, la trucha se ubica en $28.000 y las empanadas de mariscos en $3.000 cada una. También ofrecen alternativas como salmón, atún rojo y pastas rellenas de pescado. “Hacemos sorrentinos caseros de salmón y muzzarella”, agregó.

Respecto al movimiento previo a Semana Santa, Galoppo explicó que las reservas llegan cada vez más sobre la fecha. “Esta semana viene todavía tranquila, pero tenemos esperanza de que se mueva para este fin de semana”, sostuvo. Y agregó: “Antes se notaba una semana antes, ahora el movimiento aparece más cerca de la fecha”.