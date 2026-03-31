“Córdoba es ideal, en ocho manzanas tenés todo”: la ciudad se prepara para una Semana Santa con "respeto" y "espiritualidad"

De cara a Semana Santa, Córdoba se prepara para recibir a miles de personas que recorrerán iglesias, participarán de celebraciones y aprovecharán el fin de semana largo. Sin embargo, desde el área de Culto de la Municipalidad destacan que la fecha no solo tiene un atractivo turístico, sino también un profundo significado espiritual.

"Tenés dos Semanas Santas. La Semana Santa turística para recorrer y aprovechar los cuatro días, y la Semana Santa espiritual para quienes lo viven dentro de su iglesia", explicó Mara Pedicino, directora general de Culto de la Municipalidad de Córdoba.

Según señaló, esta diferencia implica también una forma distinta de recorrer los espacios religiosos. "El modo de visitar tiene que ser con cuidado porque adentro hay gente que realmente está viviendo un momento espiritual fuerte", remarcó.

Una semana central para el cristianismo

Para el mundo cristiano, Semana Santa representa el momento más importante del año. "Es la semana más santa del año. Si no existiera la Semana Santa, no existiría el cristianismo. Creemos en el Dios vivo que resucitó", afirmó Pedicino.

La Semana comenzó con el Domingo de Ramos y continuará con distintas actividades religiosas durante toda la semana. El jueves santo, por ejemplo, se realizará la misa crismal por la mañana, donde participan sacerdotes de toda la Arquidiócesis. Por la tarde, en distintas iglesias, se llevará adelante el tradicional lavado de pies, una ceremonia abierta a la comunidad.

En tanto, el viernes santo será uno de los días más convocantes, con procesiones, vía crucis y la tradicional visita a las siete iglesias. "El viernes santo vas a tener las visitas a las siete iglesias como tradición del mundo católico. Ahí va a haber mucha gente entrando y saliendo, algunos orando y otros recorriendo", explicó.

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Uno de los eventos centrales será el Vía Crucis que se realizará en el centro de la ciudad, con una importante convocatoria. "El año pasado éramos como 8.000 personas y realmente vale la pena. Este año el Vía Crucis va a tener como tema los crucificados de hoy", adelantó Pedicino.

Córdoba, un circuito religioso en pocas cuadras

Otro de los puntos que destacó Pedicino es la concentración de espacios religiosos en el centro de la ciudad. "Córdoba es el mejor lugar para eso. En ocho manzanas tenés todo", explicó.

"Córdoba tiene todo en el microcentro. Es ideal para vivir la Pascua", señaló. Entre los espacios mencionó distintas congregaciones y religiones presentes en el microcentro. "Tenés carmelitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, capuchinos, las Catalinas, la sinagoga, la mezquita, la iglesia ortodoxa griega, el patriarcado de Antioquía, la catedral greco-melquita, la iglesia armenia y la Catedral de Córdoba", enumeró.

El sábado por la noche tendrá lugar la vigilia pascual, considerada el momento más importante de la celebración. "El sábado el plato fuerte es en la Catedral, con la ceremonia más fuerte a la noche. Pero en muchas iglesias también se hace la vigilia pascual", indicó.

De esta manera, Córdoba se prepara para una Semana Santa que combinará espiritualidad, tradición y turismo, con propuestas abiertas tanto para quienes viven la fe como para quienes buscan conocer la riqueza cultural y religiosa de la ciudad.