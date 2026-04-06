En el marco de la investigación para esclarecer el ataque a tiros que realizó un adolescente de 15 años a fines de marzo en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, donde asesinó a un compañero de 13, el Gobierno de Santa Fe confirmó que detuvieron a otro menor acusado de encubrimiento. Además, las autoridades sospechan de conexiones internacionales y los especialistas de seguridad apuntan a redes sociales.

El nuevo implicado en la causa tiene 16 años y se cree que, por lo menos, tenía información previa sobre la agresión en el patio interno del establecimiento educativo, donde murió Ian Cabrera, de 13 años, y resultaron heridos de bala otros dos jóvenes. "Es punible", expresó acerca de la situación procesal del menor secretaria de Gestión Institucional provincial, Virginia Coudannes, en conferencia de prensa.

Amenazas de nuevas matanzas en Santa Fe: detuvieron a un adolescente tras allanamientos en Sunchales

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La detención del acusado se concretó partir de un dispositivo activo de custodia y vigilancia sobre distintos domicilios, y finalmente el arresto se logró en la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson, cuando el chico investigado iba a arriba de una camioneta junto a sus padres. "Esto da cuenta del carácter proactivo de la investigación, en un caso que trasciende las fronteras de la provincia", aseguró la funcionaria.

Por su parte, el director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, detalló que la detención fue durante un operativo que describió como "limpio", realizado a la vera de la ruta. "Tenía vinculo con G. C., el agresor del hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno, y quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento, dado a que todo indica que habría tenido conocimiento previo del ataque", afirmó.

Los investigadores y los funcionarios provinciales prefirieron no dar mayores precisiones sobre si ambos son amigos pero aseguraron que pronto habrá más información en la causa que encabeza el fiscal regional Carlos Vottero.

En tanto, Coudannes sostuvo que la suspensión de clases en San Cristóbal durante esta semana respondió a la necesidad de avanzar con medidas investigativas. “Las autoridades del Ministerio de Educación evaluarán los pasos a seguir en función del desarrollo de la investigación”, agregó.

Luego del tiroteo, G.C. fue detenido con la ayuda de un trabajador no docente y entregado a las autoridades esa misma mañana. Desde entonces, permanece alojada en una institución para menores ya que es inimputable, porque el nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado por el Congreso recientemente -baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años- entrará en vigencia en septiembre.

Redes sociales y una red internacional

"Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe. Eso hace a la investigación más compleja y por eso destacamos el trabajo articulado entre la Policía provincial, las fuerzas federales y el Ministerio Público de la Acusación”, manifestó la secretaria de Gestión Institucional.

La investigación apunta a “una planificación relacionada con vínculos en redes sociales” y se analiza si pudo incluir la participación en otras personas. En ese contexto, se estudian una serie de conversaciones que habría tenido el principal acusado de los disparos presuntamente con otro grupo de chicos en la plataforma Discord -que permite chatear por texto, voz y video en tiempo real-.

Los chats pertenecerían a "comunidades muy cerradas" sobre las que se cree que el tirador formaba parte y los usuarios contarían con mecanismos para ocultar sus identidades, lo que hace más difícil la investigación en este ámbito. En los mismos había charlas sobre otras masacres escolares, ocurridas en países como Estados Unidos y Serbia, y luego del tiroteo en el colegio de San Cristóbal celebraron lo ocurrido y pidieron la liberación de C.G..

El tiroteo en una escuela de Santa Fe

El lunes 30 de marzo, el alumno de 15 años ingresó a la escuela Mariano Moreno con una escopeta de dos caños y disparó contra sus compañeros mientras esperaban para el izamiento de la bandera. Un menor de 13 años, Ian Cabrera, recibió dos disparos y murió en el acto. Otros ocho alumnos resultaron con lesiones de diferente consideración, dos de ellos heridos de bala.

El agresor fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y logró quitarle el arma. A los pocos minutos llegó la policía y aprehendió a G., ya que mediante los dispositivos de monitoreo observaron a varios estudiantes corriendo fuera del colegio. El viernes pasado, se realizó la audiencia de atribución de cargos y luego se dictó el sobreseimiento, ya que es un menor inimputable.

Los investigadores profundizaron las pesquisas y buscan detectar la posible existencia de una red internacional, y por ese motivo se detuvo al otro menor, que en su caso puede recibir una sanción penal. El rol que se le atribuye será conocido en una próxima audiencia de atribución de cargos.

FP cp