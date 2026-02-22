Un auto de aplicación hizo un desastre en Almagro: cruzó en rojo, chocó a un taxi y dejó 4 heridos

La habitual 'cartelera' de accidentes que suele teñir los fines de semana la encabezó este domingo un violento choque, con posterior vuelco, provocado por un conductor de aplicación en el barrio de Almagro. El episodio fue grave, dejó cuatro personas heridas. Ocurrió cerca de las 06:00 en el cruce de Avenida Independencia y Maza, cuando un Fiat Duna que prestaba servicio como transporte por aplicación cruzó un semáforo en rojo e impactó de lleno a un taxi, Renault Logan, que cruzaba normalmente esa intersección.

Producto del impacto, el taxi se desplazó varios metros, para volcar y quedar con las ruedas hacia arriba. La secuencia generó momentos de tensión entre peatones y automovilistas que transitaban por la zona, que no podían dar crédito a lo que había ocurrido, mientras llamaban a la policía para pedir urgente asistencia por el choque.

Voceros policiales señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que el vehículo de aplicación llevaba a una pasajera en el asiento trasero al momento del siniestro vial. El taxi, en tanto, no estaba en servicio, aunque su conductor iba junto a una mujer en la butaca del acompañante.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un choque múltiple en la Costanera porteña dejó a un herido en el Pirovano

Operativo del SAME y tránsito cortado

A raíz del choque, los cuatro ocupantes —dos del vehículo de aplicación y dos del taxi— sufrieron diversos politraumatismos y debieron recibir atención inmediata de efectivos de seguridad y del sistema de salud porteño. El siniestro obligó a cortar el tránsito en la zona mientras se desarrollaban las tareas de auxilio.

El operativo de rescate contó con la intervención del SAME, la Comisaría 5B y Bomberos de la Estación Nº2 de Patricios

El procedimiento incluyó la actuación del SAME, efectivos de la Comisaría 5B y Bomberos Voluntarios de la Estación Nº2 de Patricios, que trabajaron para extraer a los ocupantes de los vehículos y garantizar las condiciones de seguridad en el lugar del accidente.

De acuerdo con la información confirmada, las dos mujeres fueron trasladadas de urgencia al Hospital Penna, mientras que ambos conductores ingresaron al Hospital Ramos Mejía para recibir atención médica especializada tras el choque y vuelco en el barrio de Almagro.

NG