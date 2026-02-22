Un choque múltiple de siete autos sobre la General Paz dejó doce heridos

Al menos una docena de personas resultaron heridas, una de consideración, por el choque múltiple entre siete autos en la autopista General Paz, sentido al Riachuelo, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

El hecho ocurrió durante la tarde de ayer, a la altura del puente Zapiola, donde los vehículos protagonizaron un impacto en cadena al reducir la velocidad.

Como consecuencia del golpe, una mujer de 40 años fue trasladada de emergencia al Hospital Santojanni con diganóstico de traumatismo craneoencefálico.

Hubo, además, otros once damnificados, entre ellos una adolescente, que recibieron asistencia en el lugar por parte del personal del SAME, que concurrió en helicóptero y usó ese medio para trasladar al herido grave.

Del rescate participaron Bomberos del GER Saavedra, agentes de tránsito de CABA, trabajadores de Autopistas y efectivos de la Policía de la Ciudad que ordenaron el operativo, que implicó el corte de tránsito en dos de los carriles de la autopista.