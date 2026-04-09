"Los voy a matar a todos": el mensaje en un banco que desató el pánico en una escuela de Corrientes

La comunidad educativa de la Escuela Técnica "Arq. Francisco Pinaroli" en la ciudad correntina de Goya atraviesa horas de profunda angustia. El hallazgo de un mensaje manuscrito en un banco escolar, que anunciaba una masacre para este jueves 9 de abril, disparó un operativo de seguridad y una investigación judicial que busca identificar al autor de la amenaza.

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"El día 9 de abril cuidensé habrá un tiroteo. A las 8 en punto voy a salir del baño y los voy a matar a todos", rezaba el texto escrito a lápiz que fue descubierto por una alumna de segundo año el miércoles por la tarde. La imagen del banco se viralizó rápidamente, generando un clima de psicosis que derivó en que más de la mitad del alumnado no asistiera a clases esta mañana.

Denuncia penal y pericias caligráficas

Ante la gravedad del hecho, la rectora de la institución, Lidia Mochi, radicó la denuncia formal. "Ni bien nos enteramos por una mamá muy preocupada, inspeccionamos el aula, verificamos que era cierto y fuimos a la Comisaría de la Mujer y el Niño. Luego nos derivaron a la Comisaría Primera, donde intervino el fiscal y se abrió una denuncia penal", explicó la autoridad escolar.

Durante la tarde del miércoles, peritos calígrafos de la Policía de Corrientes trabajaron en el salón para procesar la escena. Los especialistas analizaron la forma de las letras y las características del trazo para intentar cotejarlo con los cuadernos de los estudiantes de las distintas divisiones.

Operativo de búsqueda y custodia

Este jueves, antes de las 7:00, efectivos policiales realizaron una inspección exhaustiva de todo el edificio escolar. Según detalló Mochi, se revisaron aulas, patios y baños en busca de cualquier elemento sospechoso o arma que pudiera haber sido escondida para perpetrar el ataque anunciado.

Tras descartar peligros inmediatos, se estableció una consigna policial permanente en el acceso al establecimiento. "Acordamos con el comisario que nos iban a brindar una custodia. Registraron todo preventivamente para descartar cualquier posibilidad", señaló la rectora en declaraciones al medio local Eventos y Noticias.

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Búsqueda del responsable

Pese al despliegue, el autor de la amenaza aún no fue identificado. La rectora aseguró que no bajarán los brazos hasta llegar "al hueso de la cuestión" y entender la razón detrás de semejante mensaje.

"Quisiéramos encontrar la razón, porque hay que tomar medidas. Hasta ahora, lo que pudimos haber sospechado no fue, porque la caligrafía tiene características muy particulares", concluyó Mochi, quien confirmó que la investigación continúa bajo estricto secreto de sumario para evitar entorpecer la labor de los peritos.