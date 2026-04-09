Nacha Guevara contra los diputados que aprobaron la Ley de Glaciares: "Miren que hacen cagadas ustedes, pero esta no tiene perdón"

La prestigiosa actriz y cantante Nacha Guevara mostró su enojo en las redes sociales por la aprobación de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación.

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Ley de Glaciares

“Hoy estoy muy enojada. Y quiero decirles algo a los que hoy aprueben la Ley de Glaciares”, comenzó la artista en video publicado en su cuenta de Instagram horas antes de la sanción del polémico proyecto.

“Hoy 8 de Abril votan la vergonzosa ley de Glaciares … tristeza total”, escribió Guevara como presentación de la publicación en la que etiquetó a Greenpeace y Activa Congreso y al Congreso de Argentina.

“Cuando pase el tiempo y estén muriendo de alguna enfermedad terminal tal vez... les deseo que recuerden este día en que levantaron la mano”, aseguró con dureza Guevara.

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"No tiene perdón"

Y luego completó: "Porque lo que hacen hoy, cuando aprueban esta ley, no tiene perdón".

En la parte final del breve video concluyó: "Miren que hacen cagadas ustedes, ¿eh? Pero esta... esta no tiene perdón".

Aprobación

El proyecto fue aprobado en la madrugada del jueves en la Cámara Baja por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Ahora se espera la judicialización de la iniciativa por parte de las organizaciones y ciudadanos que rechazan la iniciativa.