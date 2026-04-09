Capitanich: “Decir que Argentina bajó 13 millones de pobres es una falta de respeto a la gente"

El senador nacional Jorge Capitanich presentó este 9 de abril una cuestión de privilegio en el Senado contra el presidente Javier Milei, en la que apuntó contra la forma en que se mide la pobreza en el país y rechazó las cifras difundidas por el Gobierno nacional.

“Decir que Argentina bajó 13 millones de pobres es una falta de respeto a la gente”, sostuvo Capitanich, al cuestionar la validez de los indicadores basados exclusivamente en ingresos. Según planteó, las mediciones actuales presentan problemas estructurales y metodológicos que distorsionan la lectura de la realidad social.

El exgobernador chaqueño advirtió que la volatilidad macroeconómica y la inflación dificultan tomar el ingreso como único parámetro. En ese sentido, señaló inconsistencias en los registros administrativos, limitaciones en la Encuesta Permanente de Hogares y fuertes diferencias regionales que impiden comparaciones homogéneas entre provincias.

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Además, remarcó que existen asimetrías en la composición de la canasta de bienes y servicios, con aumentos significativos en rubros clave que no se reflejan adecuadamente en la medición. También cuestionó la inclusión de transferencias sociales, como asignaciones, dentro del cálculo de ingresos, lo que, según indicó, altera la comparabilidad histórica.

Críticas al contexto económico

En su exposición, Capitanich vinculó la discusión metodológica con el contexto económico actual. Señaló que el aumento del transporte público y la quita de subsidios, que en algunos casos alcanzan el 1800%, impactan directamente en el poder adquisitivo.

También advirtió sobre el peso creciente de servicios públicos y telefonía celular, que tienen incidencia real en el gasto de los hogares pero menor ponderación en los indicadores oficiales. En ese marco, sostuvo que la inflación acumulada en los últimos meses profundizó el deterioro social.

Un proyecto para medir la pobreza multidimensional

Como respuesta, el senador anunció que presentará un proyecto de ley para modificar el sistema de medición. La iniciativa propone avanzar hacia una medición de la pobreza multidimensional, que contemple no solo ingresos sino también condiciones de vida.

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“La pobreza por ingresos no mide la realidad efectiva de las familias”, afirmó. En ese sentido, detalló que el nuevo enfoque debería incluir:infraestructura social básica: acceso a vivienda adecuada, servicios, salud, educación y conectividad, calidad en el ejercicio de derechos: acceso efectivo a sistemas de salud y educación e ingresos: con una revisión en la ponderación de bienes y servicios.

Capitanich también planteó que la metodología del INDEC debe quedar resguardada de los cambios políticos. Para ello, propuso que el sistema de medición sea aprobado por ley y que sus responsables sean designados con acuerdo del Senado.

Impacto en las provincias

El senador sumó un análisis sobre la situación fiscal de las provincias, al advertir que registraron una caída cercana a un billón de pesos en el primer trimestre del año. Según explicó, medidas incluidas en el presupuesto y en la Ley de Modernización del Estado afectan los recursos coparticipables.

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“Se generan desigualdades: los socios del gobierno reciben asistencia, mientras que otros son discriminados”, sostuvo.

En ese marco, describió un escenario de recesión, caída del consumo, endeudamiento de las familias y aumento de la conflictividad social, especialmente en el sector público.

“Lo que estamos haciendo es condenar al déficit estructural a las provincias, sin obra pública y con un fuerte impacto en el empleo y el consumo”, concluyó.