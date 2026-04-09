Posadas: el festival de San José dinamizó la economía local con un impacto de más de $93 millones

El Festival de San José, que reunió a 18 mil personas en el Parque La Cascada, generó ventas directas por casi 65 millones de pesos.

El Reventón en Posadas: nueva edición con promociones, financiación y propuestas culturales

Festival de San José

"Según el informe del Observatorio Económico de la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad de Posadas, tanto el público como los emprendedores calificaron la organización con puntajes cercanos a la excelencia", indica un comunicado oficial.

Así la ciudad de Posadas celebró una nueva edición del Festival de San José con resultados que confirman la consolidación de los eventos masivos como motores del desarrollo regional.

El reporte técnico elaborado por el Observatorio Económico de la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad, revela que el evento en homenaje al Santo Patrono generó un impacto económico total de $93.500.000.

Cifras que fortalecen el tejido productivo

Durante las jornadas del 20 y 22 de marzo, el flujo comercial en el Parque La Cascada alcanzó un valor de ventas estimado en $64.709.500. El despliegue de emprendedores locales permitió la comercialización de 3.949,8 litros de bebidas y 676,6 kilogramos de alimentos, evidenciando la gran capacidad operativa del sector gastronómico y cervecero de la ciudad.

El informe destaca que la actividad no solo fue fructífera en términos de concurrencia, sino también en rentabilidad para los trabajadores locales: más de la mitad de los emprendedores participantes manifestaron haber superado sus niveles de ventas en comparación con el año anterior.

Calidad y satisfacción garantizada

La labor del Observatorio Económico permitió medir el nivel de satisfacción de los protagonistas del festival, arrojando resultados sumamente positivos:

Valoración del Público: Los asistentes calificaron la experiencia general con un 8,9/10, destacando especialmente la selección de los artistas, la ubicación estratégica del predio y la disponibilidad de servicios.

Valoración de Emprendedores: Quienes formaron parte de la oferta comercial otorgaron un 9,3/10 a la organización, resaltando la eficiencia en la coordinación del evento.

Misiones registró más de 30 mil arribos y una alta circulación turística en toda la provincia

Gestión basada en evidencia

Desde la Oficina de Gestión de Datos señalaron que estos relevamientos son fundamentales para evaluar el éxito de las políticas de promoción turística y económica. “Contar con datos precisos sobre el consumo y la concurrencia nos permite seguir apostando a eventos que, además de unir a la familia posadeña, fortalecen de manera real el trabajo local”, afirmaron.

El Festival de San José se reafirma, así como una fecha clave en el calendario de la ciudad, donde la tradición y el crecimiento económico convergen gracias a una planificación estratégica basada en datos.

Fuente: Municipio de Posadas