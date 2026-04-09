Pablo Juliano: “El año pasado nos volvíamos locos por Ficha Limpia y ahora fingen demencia”

El diputado nacional Pablo Juliano criticó el rechazo del oficialismo libertario y sus aliados a los pedidos de informe en el Congreso sobre el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni y en la causa LIBRA.

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LIBRA y patrimonio de Adorni

En el marco de una sesión especial en la Cámara de Diputados signada por el debate de leyes ambientales y pedidos de apartamiento de reglamento, la oposición intentó, sin éxito, citar a funcionarios clave del Ejecutivo por presuntas irregularidades.

"El oficialismo mostró su número, mostró el blindaje. Lo que nosotros planteamos es que una comisión tratara todos los pedidos de informe, los pedidos que giran alrededor de esta situación que el jefe de Gabinete no puede explicar”, señaló el legislador radical que integra el bloque de Provincias Unidas.

“Ahora fingen demencia”

“Y ahí vemos cómo el año pasado nos volvíamos locos por lo de Ficha Limpia y ahora fingen demencia en una mayoría que la ponen al servicio de la impunidad y esto es un problema en la Argentina", agregó en declaraciones a Radio 10.

"La verdad que te entristece porque lo que nosotros estábamos planteando era que la Comisión de Asuntos Constitucionales pueda tratar estos temas. Si realmente no tenés nada que ver no entiendo cuál sería el obstáculo para que vos des curso a esto, se ponga un día, se trate el tema y punto”, argumentó Juliano.

Y luego completó: “Pero esto evidencia que hay un comportamiento de ocultamiento, de generación de impunidad que empaña un Congreso que había entendido que la sociedad en el 2023 dio un mensaje contundente de dar vuelta a la página en determinados comportamientos".

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"Doble discurso"

Además señaló que "cuando vos lo único que hacés es manejar una bicicleta con espejo retrovisor, es muy probable que terminés chocándola pero es un problema tuyo, es un problema del gobierno".

Para el diputado, las contradicciones internas de la administración actual son evidentes, ya que considera que en la práctica "terminás cayendo en un doble discurso que desfigura todo".

Por último, el legislador hizo una observación sobre el rol del Poder Judicial y la disparidad de criterios ante las causas que afectan a los miembros del poder de turno en comparación con quienes ya no lo poseen.

Así cerró su intervención con una reflexión sobre la igualdad ante la ley, afirmando que "cuando la justicia se mete con el poder, cuando el poder perdió el poder, parece un trabalenguas pero es así, no tiene gracia. Deja de ser justicia, la clave es que todos somos iguales ante la ley".