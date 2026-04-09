La imagen de Zdero cayó fuerte en Chaco y Valdés quedó mejor parado en Corrientes

El último relevamiento de CB Consultora, realizado entre el 1 y el 4 de abril, dejó un dato político clave para el escenario del Nordeste: Leandro Zdero cayó por primera vez en terreno negativo, mientras que Juan Pablo Valdés logró sostener un diferencial positivo y escalar en el ranking nacional.

La medición, que evalúa la imagen de los gobernadores en todo el país, refleja un desgaste generalizado en un contexto económico adverso, pero con impactos desiguales según cada provincia.

Zdero: quiebre en la imagen y caída en el ranking

En Chaco, Zdero registró en abril 47,4% de imagen positiva contra 49,8% de negativa, lo que marca un punto de inflexión en su gestión: es la primera vez que el rechazo supera a la aprobación.

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El dato cobra mayor relevancia al compararlo con diciembre, cuando el mandatario aún mantenía saldo favorable (54,5% positiva vs 41,5% negativa), lo que evidencia una caída significativa en pocos meses.

Además, el gobernador quedó ubicado en el puesto 19 a nivel nacional, dentro del grupo de los mandatarios con peor diferencial de imagen.

El informe también muestra un deterioro en la percepción social: crecen las valoraciones negativas (“mala” y “muy mala”) y se reduce el núcleo de apoyo, en línea con un escenario económico que impacta con fuerza en la provincia.

Valdés: saldo positivo y mejor posicionamiento

El escenario es distinto en Corrientes. Juan Pablo Valdés alcanzó en abril 51,1% de imagen positiva frente a 41,9% negativa, lo que le permite sostener un balance favorable.En el ranking nacional, se ubica en el puesto 11, dentro del lote medio-alto de gobernadores.

El desagregado muestra que el mandatario correntino combina un 31% de imagen “muy buena” y 20,1% “buena”, mientras que los niveles negativos se mantienen contenidos.

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Si bien también registra tensiones, propias del contexto nacional, su caída es menor en comparación con otros distritos y logra conservar una base de apoyo más estable.

NEA: contrastes marcados

El mapa regional muestra diferencias claras: en Chaco, la gestión de Zdero entra en una fase de mayor cuestionamiento social. En Corrientes, Valdés logra sostener niveles de aprobación. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua lidera el ranking nacional con 55,8% de imagen positiva. En Formosa, Gildo Insfrán también presenta números ajustados, con saldo negativo (47,5% positiva vs 49% negativa).

Este contraste regional muestra que, aun dentro del NEA, el impacto del clima económico y político no es homogéneo.

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Un contexto nacional de desgaste

A nivel país, el informe de CB expone un escenario de desgaste para varios gobernadores, con casos críticos como Axel Kicillof y Ricardo Quintela, ubicados en el fondo del ranking. En ese marco, la caída de Zdero se inscribe en una tendencia más amplia: el deterioro de la imagen de gestión en un contexto de recesión, caída del consumo y presión sobre los ingresos.

El quiebre en la imagen de Zdero no es solo estadístico: marca un cambio en la percepción social de su gestión y abre interrogantes sobre el escenario político en Chaco. En paralelo, la estabilidad relativa de Valdés en Corrientes muestra que, incluso en un contexto adverso, hay margen para sostener niveles de aprobación si el impacto económico logra amortiguarse políticamente.