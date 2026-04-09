Reforma de la Ley de Glaciares: así votaron los diputados de Corrientes

Tras una extensa jornada legislativa que culminó durante la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación le dio sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares. El oficialismo consiguió el quórum ajustado con 129 legisladores y finalmente se impuso en la votación por 137 afirmativos contra 111 negativos.

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La provincia de Corrientes tuvo un rol activo en la configuración del resultado, aportando cuatro votos a favor y tres en contra, reflejando la fuerte polarización política que atraviesa la representación provincial en el Congreso.

El bloque a favor: alianza entre LLA y la UCR

El Gobierno Nacional logró consolidar una mayoría gracias al acompañamiento de diversos bloques aliados. En el caso de Corrientes, los tres diputados de La Libertad Avanza (LLA) mantuvieron su alineamiento total con la Casa Rosada.

A ellos se sumó una pieza clave del radicalismo provincial, que permitió inclinar la balanza a favor de la reforma.

Votaron a favor:

Lisandro Almirón (LLA)

Virginia Gallardo (LLA)

Federico Tournier (LLA)

Diógenes González (UCR)

El respaldo de González se dio en el marco de un bloque de la UCR que, junto al PRO e Innovación Federal, fue determinante para alcanzar el número necesario tanto para el quórum como para la aprobación final.

El rechazo del peronismo

En la vereda opuesta, el bloque de legisladores de Unión por la Patria mantuvo su postura de rechazo rotundo a las modificaciones de la norma ambiental, argumentando los riesgos que la reforma supone para las reservas de agua dulce.

Votaron en contra:

Raúl Hadad (PJ)

Nancy Sand (PJ)

Christian Zulli (PJ)

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Quórum y apoyos clave

La sesión comenzó con la presencia justa para sesionar, gracias al aporte de bancadas como Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires y sectores de Unidos, encabezados por Gisella Scaglia. El debate, que se extendió por más de diez horas, giró en torno a la flexibilización de las zonas protegidas para permitir actividades económicas, un punto que generó fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición ambientalista.

Con esta sanción, la reforma queda firme, marcando un hito en la agenda legislativa del oficialismo que, una vez más, logró articular mayorías con sectores del radicalismo y el PRO para avanzar en sus proyectos estructurales.