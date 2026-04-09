A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 9 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 9 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.380 para la compra y $1.390 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy miércoles 8 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 9 de abril el dólar blue cotiza a $1. 360 para la compra y $1.410 para la venta.

Carlos Melconian: “Si venías a cerrar el Banco Nación, andá a sacar préstamo al Santander”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 8 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 9 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.421,50 para la compra y $1.427,90 para la venta

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 8 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 9 de abril a $1.478 para la compra y $1.478,80 para la venta.

La caída de Milei suma una señal clave: crece la percepción de que el país va en la dirección incorrecta

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 9 de abril en $1.470,80 para la compra y $1.470,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 9 de abril a $1.833 como referencia de dólar tarjeta.

Inflación y dólar en 2026: las nuevas proyecciones de las consultoras que releva el Banco Central

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 570 puntos básicos este jueves 9 de abril.