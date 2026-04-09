Euro hoy: a cuánto cotiza este jueves 9 de abril

A cuánto cotiza el euro blue hoy,jueves 9 de abril

El euro blue hoy, jueves 9 de abril de 2026, cotiza a $1.723,29 para la compra y $1.657,03 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, jueves 9 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 9 de abril a a $1.555,00 para la compra y $1.655,00 para la venta.

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.169,45 para la compra y $1.573,44 para la venta este jueves 9 de abril como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este jueves 9 de abril

Este jueves 9 de abril, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.565,00 comprador y $1.665,00 vendedor.

Banco Nación: $1.555,00 comprador y $1.655,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.569 comprador y $1.665 vendedor.

Banco Francés: $1.600 comprador y $1.660 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 9 de abril

Por su parte, el dólar blue hoy, jueves 9 de abril el mercado paralelo cerró a $1.380,00 para la compra y $1.390,00 para la venta.

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El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.