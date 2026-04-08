Mercados celebran tregua entre EEUU e Irán con alza de acciones y caída del petróleo

Una ola de optimismo recorría los mercados globales, impulsando a las acciones y los bonos mientras el petróleo se encaminaba a su mayor caída en seis años tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El fuerte repunte del apetito por el riesgo llevó al S&P 500 a subir alrededor de 2,5%. La caída del petróleo a cerca de US$93 alivió la preocupación por una crisis energética que pudiera alimentar la inflación, reactivando las apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas este año. A medida que disminuía la demanda por activos refugio, el dólar retrocedió frente a todas las principales monedas.

Mercados en tensión global: “Estamos viendo idas y vueltas, no un camino lineal”

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El llamado índice del miedo de Wall Street —el VIX— cayó a niveles previos a la guerra. Las aerolíneas, que habían sido golpeadas por los temores a un fuerte aumento en los precios del combustible, se dispararon. Las acciones de mercados emergentes se encaminaban a su mayor avance desde el inicio de la pandemia. El bitcóin superó los US$72.000.

Apenas unos 90 minutos antes del plazo fijado por el presidente Donald Trump para que Irán aceptara un alto el fuego y reabriera el estrecho de Ormuz, se anunció una tregua de dos semanas. Si bien hubo reportes de hostilidades en la región, el acuerdo ayudó a aliviar los temores de una crisis económica global.

Irán ha atravesado un “cambio de régimen” y Estados Unidos ahora discutirá el alivio de sanciones con la república islámica, dijo Trump en una publicación en redes sociales. “No habrá enriquecimiento de uranio”, señaló, en referencia a los esfuerzos de Washington e Israel por frenar el programa nuclear iraní.

Esto sienta las bases para una paz en el corto plazo en Medio Oriente, según Chris Senyek, de Wolfe Research.

“Si bien es probable que la acción del mercado siga dependiendo en el corto plazo del flujo de noticias sobre el tráfico hacia y desde el Estrecho de Ormuz y de cualquier señal de una nueva escalada, es cada vez más evidente que el presidente Trump busca una salida”, afirmó.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 2,6% a las 9:31 a.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 subió un 3,3%.

El Dow Jones Industrial Average subió un 2,9%.

El índice Stoxx Europe 600 subió un 4,2%.

El índice MSCI World subió un 3%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 1%.

El euro subió un 0,9% a US$1,1704.

La libra esterlina subió un 1,3% a US$1,3465.

El yen japonés subió un 1% a 158,10 yenes por dólar.

Criptomonedas

Bitcóin subió un 4,4% a US$72.359,57.

Ether subió un 6,6% a US$2.255,28.

Bonos

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cinco puntos básicos, hasta el 4,25%.

La rentabilidad de los bonos alemanes a 10 años descendió 18 puntos básicos, hasta el 2,91%.

La rentabilidad del bono británico a 10 años bajó 20 puntos básicos hasta el 4,70%.

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