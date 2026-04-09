Autovía 12 de Corrientes: Vialidad Nacional reconoció falta de pago y busca reestructurar la deuda

El futuro de la emblemática obra de la Autovía de la Ruta Nacional N° 12 atraviesa horas críticas. El titular de Vialidad Nacional, David Moulin, admitió que el proyecto sufrió una fuerte desaceleración debido a demoras en los pagos por parte del Gobierno Nacional, aunque descartó que la obra esté "neutralizada".

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"Estamos buscando una reestructuración de los pagos y esperemos que se pueda destrabar para retomar el ritmo que veníamos teniendo", explicó Moulin.

El funcionario destacó que, desde el inicio de su gestión, el avance físico de la autovía pasó del 56% al 75%, logrando reactivar trabajos que estaban detenidos. Sin embargo, la prioridad actual del Ministerio de Economía de la Nación ha puesto en pausa el flujo de fondos necesario para el tramo final.

Certificados en Economía y despidos masivos

Ante las versiones que indicaban irregularidades administrativas, Moulin fue tajante: "Vialidad Nacional ha cumplido. Los certificados de obra ya han sido presentados y girados en tiempo oportuno; ahora están en el Ministerio de Economía a la espera de que se efectúen los pagos".

Pero mientras la burocracia estatal evalúa las prioridades financieras, el impacto social ya se siente en el terreno. El secretario general de la UOCRA Corrientes, Juan de Dios Ávalos, describió un panorama desolador para los trabajadores de la construcción.

Impacto laboral: se confirmó el despido de entre 120 y 130 operarios .

Retiro de maquinaria: según el gremio, la empresa contratista retiró los equipos y acopió materiales en planta, tras finalizar las últimas tareas de alcantarillado.

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Incertidumbre en el tránsito

La parálisis no solo afecta a los trabajadores, sino también a la seguridad vial y la logística de la región. Con un 75% de ejecución, la obra presenta tramos inconclusos, desvíos y señalización provisoria que complican el flujo vehicular en uno de los accesos más importantes a la capital correntina.

Desde Vialidad esperan que el Ministerio de Economía destrabe el financiamiento en el corto plazo para evitar que el deterioro de lo ya construido genere costos adicionales y para reincorporar a la masa trabajadora que hoy quedó en la calle.