Caso Sara Teresa S.: localizaron en Corrientes a la joven desaparecida hace 6 años en Buenos Aires

Un misterio que se extendió por más de un lustro llegó a su fin este miércoles en el barrio San Antonio de la localidad correntina de Tabay. Efectivos de la Policía de Corrientes lograron localizar a Sara Teresa S., la joven que había desaparecido en el año 2020 en la provincia de Buenos Aires cuando apenas era una adolescente de 13 años.

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El procedimiento, que se llevó a cabo bajo un marcado hermetismo, fue el resultado de una investigación encabezada por el subcomisario Cristian Gómez. Los uniformados actuaron tras recibir una solicitud de paradero emitida por la Unidad Funcional N°1 de La Plata, que mantenía abierta la causa desde hace seis años.

Estado de salud y diligencias

Al momento de ser identificada en una vivienda de la zona, se constató que la mujer —quien hoy tiene 19 años— se encuentra en buen estado de salud.

El hallazgo fue notificado de inmediato a las autoridades judiciales de La Plata para coordinar el protocolo de asistencia y las diligencias de rigor que corresponden a este tipo de casos de larga data.

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Repercusión en la comunidad

La noticia generó una profunda conmoción tanto en la comunidad de Tabay como en territorio bonaerense, dado el tiempo transcurrido y la edad que tenía la joven al momento de ser vista por última vez.

Por el momento, los organismos judiciales especializados han tomado intervención para garantizar la contención necesaria de la joven y determinar las circunstancias en las que se produjo su traslado y permanencia en el interior correntino durante todo este tiempo.