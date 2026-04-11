Si Israel no bombardea a nadie, EE.UU. e Irán tratarán este sábado de avanzar en acuerdo de paz

En una cita marcada por la desconfianza y que genera discreta esperanza internacional, delegaciones de Estados Unidos e Irán se reúnen este sábado en Pakistán para tratar de avanzar en conversaciones de paz, aunque en las declaraciones previas se muestran distantes en cuestiones cruciales de los enfrentamientos en Medio Oriente.

La delegación iraní, con más de 70 personas y encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, fue la primera en llegar a Islamabad. "Tenemos buenas intenciones pero no confiamos en los estadounidenses", declaró Qalibaf citado por la televisión estatal iraní al llegar a la capital de Pakistán.

"Sucede que nuestra experiencia en negociar con los estadounidenses siempre ha enfrentado fracasos y promesas incumplidas", afirmó el representante iraní.

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En tanto, el vicepresidente JD Vance lidera la representación, y consultado por la prensa de su país también se mostró receloso de los posible sresultados antes de partir de Washington.

"Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta", afirmó Vance, cuya delegación incluye al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

"Si van a intentar engañarnos, entonces verán que el equipo negociador no es receptivo", señaló Vance, quien tiene previsto llegar este sábado por la mañana a la capital pakistaní.

Trump amenazó con "eliminar una generación entera"

Irán exige una tregua en Líbano, luego de los feroces bombardeos israelíes que destrozaron el precario "alto el fuego" que habían alcanzado, con la intermediación también de Pakistáin, la Casa Blanca y Teherán.

Como se sabe, Trump exige que Irán abra el estrecho de Ormuz al tránsito naval como condición para la tregua de dos semanas que permitió el diálogo. Pero su prioridad en Islamabad es asegurar que la república islámica no tenga una arma nuclear. "Nada de arma nuclear. Eso es 99% de la negociación", afirmó Trump.

"Etapa difícil"

Entretanto, Israel continuó este viernes sus bombardeos en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá, pese a la exigencia de Teherán de que los detenga de inmediato.

Pero Israel afirma que el alto el fuego que habían alcanzado hace unos días Estados Unidos e Irán "no cubre al Líbano". El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, dijo que su país conversará con el gobierno libanés en Washington, pero que no aceptará una tregua con Hezbolá.

"Israel se niega a negociar un alto el fuego con la organización terrorista Hezbolá, que sigue atacando a Israel y es el principal obstáculo para la paz entre ambos países", afirmó Leiter en un comunicado.

Israel lanzó ataques masivos y una invasión terrestre en Líbano, y mató a Ali Youssef Kharshi, secretario personal del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem.

La presidencia libanesa confirmó que el martes se celebrará el diálogo con Israel en Washington, luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio luz verde a esas "negociaciones directas".

Hezbolá rechazó las conversaciones de paz y pidió a Líbano no hacer "concesiones gratuitas a Israel".

Las autoridades libanesas afirman que las semanas de hostilides han dejado más de 1.950 muertos. Solo el miércoles murieron 350 personas en los ataques israelíes, el primer día de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, admitió la dificultad de lograr avances en Islamabad.

"Se anunció un alto el fuego temporal, pero ahora viene una etapa aún más difícil: la etapa de lograr un alto el fuego duradero, de resolver temas complicados mediante las negociaciones", declaró. el líder pakistaní.

En Islamabad, todos los caminos al Hotel Serena, sitio previsto para las negociaciones, fueron cerradas con seguridad reforzada, mientras una pancarta enorme y letreros digitales a lo largo de la carretera anuncian las "Conversaciones de Islamabad".

AFP/HB