El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó este jueves a través de su cuenta en la red social X que las fuerzas israelíes mataron a Ali Youssef Kharshi, secretario personal del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem. Según dijo, sucedió durante los ataques aéreos que asolaron la capital del Líbano en la noche del miércoles, poniendo en peligro el frágil alto el fuego alcanzado por Estados Unidos e Irán.

Netanyahu detalló: “En Beirut eliminamos a Ali Youssef Kharshi, secretario personal del secretario general de la organización terrorista Hezbolá Naim Qassem y una de las personas más cercanas a él”.

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El primer ministro agregó que, en paralelo, el ejército israelí atacó durante la noche una serie de infraestructuras de la milicia en el sur del Líbano. Esos objetivos incluían "pasos que se utilizaron para transferir miles de armas, cohetes y lanzadores, así como almacenes de municiones y cuarteles de Hezbolá", describió.

Netanyahu afirmó que Israel “continúa golpeando a Hezbolá con fuerza, precisión y determinación”. Aseguró que "quien actúe contra los ciudadanos de Israel será alcanzado", y que el ejército israelí seguirá "golpeando a Hezbolá en cualquier lugar que sea necesario, hasta que devolvamos la seguridad completa a los residentes del norte", en alusión a la zona boreal de Israel, que limita con el Líbano. En el posteo, las palabras van acompañadas por un elocuente video que muestra una serie de

explosiones en zonas urbanas.

Peligra el alto el fuego

Estas declaraciones y acciones ocurren mientras un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán enfrenta cuestionamientos. Israel sostiene que el acuerdo no abarca las operaciones contra Hezbolá en territorio libanés. Irán, en cambio, denunció las acciones israelíes como una violación grave de la tregua.

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En las últimas horas, Israel ejecutó una de las campañas aéreas más intensas contra objetivos atribuidos a Hezbolá en Beirut, el valle de la Bekaa y el sur del Líbano. El ejército israelí indicó que los blancos incluían centros de comando, depósitos de armas y rutas de suministro usadas por la milicia. Fuentes de la Defensa Civil libanesa reportaron al menos 254 muertos y 1165 heridos en los ataques del miércoles 8. Según la posición israelí, Hezbolá no incluyó a Líbano en el alto el fuego.

Un conflicto de más de cuarenta años

El conflicto entre Israel y la milicia pro iraní Hezbolá se reactivó en marzo de 2026, tras intercambios de fuego que derivaron en una escalada sostenida. La milicia libanesa, respaldada por Irán, se fundó en 1982 durante la invasión israelí al Líbano y lleva más de 40 años de existencia.

Hezbolá concentra su presencia en el sur del Líbano, región fronteriza con Israel, y también opera en el valle de la Bekaa y en Beirut. Antes de la escalada actual, se estimaba que contaban con entre 40.000 y 50.000 combatientes activos, además de decenas de miles de reservistas, lo que lo convierte en uno de los grupos armados no estatales más grandes de la región.

La milicia mantiene capacidad para el lanzamiento de cohetes y el traslado de armamento a través de diferentes rutas. Israel busca neutralizar esas infraestructuras en el sur del Líbano, el valle de la Bekaa y en Beirut; Netanyahu subrayó que las atacarán "donde sea necesario".

MB/ff