Irán se niega a dejar de enriquecer uranio e Israel sigue atacando el Líbano

Las negociaciones de paz, que parecían traer esperanza a Medio Oriente, se empantanaron en las últimas horas, a causa de dos posiciones aparentemente irreductibles: Irán reivindica su derecho a seguir enriqueciendo uranio, lo que podría llevar a construir armamento nuclear, mientras Israel continúa bombardeando objetivos de Hezbolá en el Líbano y asegura que no se detendrá. Así, la tregua que se informó al mundo el martes por la noche ya se ve como papel mojado.

Este jueves, el jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, descartó restringir el programa de enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de Estados Unidos e Israel. “Las reivindicaciones y exigencias de nuestros enemigos, que pretenden restringir el programa de enriquecimiento de Irán, no son más que deseos que quedarán enterrados”, declaró en una entrevista con la agencia Isna.



Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkia, consideró este jueves que los bombardeos de este miércoles en Líbano, que según Defensa Civil mataron a más de 250 personas, muestran el “incumplimiento de los compromisos” por parte de Israel, y “hacen que las negociaciones no tengan sentido”. En un posteo en su cuenta de la red social X, agregó: “Nuestros dedos siguen en el gatillo, Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses”.

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En ese mismo sentido, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que “Líbano y todo el Eje de la Resistencia, como aliados de Irán, forman parte inseparable del alto el fuego” concluido con Estados Unidos con la mediación de Pakistán. Toda “violación del alto el fuego” tendrá “una respuesta firme”, advirtió en X.

La gran controversia: ¿se incluye al Líbano en el alto el fuego firmado el martes?

Desde que se acordó la tregua provisional de dos semanas este martes, Teherán y Washington dieron versiones contradictorias sobre si el Líbano está o no incluido en ese pacto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país atacará al movimiento islamista libanés proiraní Hezbolá “donde sea necesario”.

Las autoridades iraníes insisten en que el conflicto libanés sí está incluido en el acuerdo. Citan como prueba el anuncio del acuerdo que difundió el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, el martes, en su cuenta de la red social X: “Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, CON VIGENCIA INMEDIATA”.

El miércoles por la noche, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, negó la inclusión de Líbano en el alto el fuego. “Nunca hicimos esa promesa”, declaró.

¿Podría Irán fabricar armas nucleares?

La república islámica niega querer lograr la bomba atómica y asegura que su programa nuclear tiene fines solamente civiles. Sin embargo, se opone firmemente a las exigencias de Estados Unidos e Israel de suspender por completo el enriquecimiento de uranio y de entregar las reservas ya existentes.

Antes de los bombardeos estadounidenses de junio de 2025, Irán enriquecía uranio al 60%, según los inspectores de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Ese porcentaje está muy por encima del límite del 3,67% que permitía el acuerdo nuclear de 2015, que ya no está en vigencia.

Israel mató al secretario personal del líder de Hezbolá y Netanyahu prometió seguir atacando "donde sea necesario"

El uranio enriquecido entre el 3% y el 5% se utiliza como combustible para centrales nucleares destinadas a la generación de electricidad. Para fabricar un arma nuclear, en cambio, el nivel de enriquecimiento debe elevarse hasta aproximadamente el 90%. El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, advirtió que Irán posee más de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, una cantidad suficiente —si se procesara hasta nivel armamentístico— para fabricar alrededor de diez armas nucleares.

Cómo siguen las conversaciones por la paz en Medio Oriente

Se espera que las conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Pakistán se inicien este viernes o sábado en Islamabad, la capital de Pakistán. La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump. La delegación iraní llegaría este jueves por la noche, o en las próximas horas, con la intención de negociar en torno a la propuesta de diez puntos presentada por Teherán.

Pakistán ya dispuso fuertes medidas de seguridad en la capital y designó el hotel Serena como sede principal de las reuniones. El principal obstáculo sigue siendo el programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz, en un contexto donde el frágil alto el fuego de dos semanas acordado este martes ya enfrenta tensiones por los continuos ataques israelíes en el Líbano.

MB/ff