Un argentino ganó un premio por una foto sobre la represión a jubilados

El fotorreportero argentino Tadeo Bourbon ganó uno de los premios de la prestigosa organización internacional World Press Photo (WPP). Es por una impactante imagen de la represión a jubilados frente al Congreso, tomada el 14 de mayo de 2025. En la foto se ve al cura Jorge “Chueco” Romero mientras era detenido por efectivos de la Prefectura durante la marcha de jubilados de los miércoles en el Congreso.

También Pablo E. Piovano recibió el reconocimiento por su trabajo documental “El costo humano de las agrotóxicos”, que ya había sido premiado en 2024. Ambos trabajos fueron destacados por su potencia para retratar problemáticas urgentes en América Latina, desde la violencia institucional hasta las consecuencias de los modelos productivos.

El WPP es una organización independiente sin fines de lucro, con sede en Ámsterdam, que organiza el concurso de fotoperiodismo más prestigioso y conocido del mundo. Fundada en 1955, su objetivo principal es apoyar el periodismo visual de alta calidad y defender la libertad de prensa y de expresión. Cada año, miles de fotógrafos de todo el mundo envían sus mejores imágenes y reportajes. Este año participaron 3747 fotógrafos de 141 países, que presentaron 57.376 fotografías tomadas en 2025, y fueron premiados 42 trabajos de seis regiones. Un jurado internacional independiente premia las fotos que mejor capturan un evento o tema de gran relevancia periodística, social o ambiental.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sobre la foto de Bourbon, llamada “La Argentina de Milei”, el jurado señaló: “Captura un momento decisivo durante las protestas contra el gobierno de Milei en Argentina, destacando la lucha de los ciudadanos mayores por sus pensiones y el acceso a medicamentos. Mediante una sincronización precisa y una composición dinámica, subraya la marcada disparidad y el desequilibrio de fuerzas entre la policía fuertemente armada y un anciano sacerdote solitario. La fotografía constituye una poderosa representación del movimiento en general y de los desafíos que enfrentan quienes defienden la justicia social”. Al ser detenido, el padre Romero intentaba socorrer al padre Francisco “Paco” Olveira, que había sido detenido poco antes. Los sacerdotes integran el grupo de curas católicos Opción por los Pobres.

La WPP se premió a fotógrafos de seis regiones. Los galardones se devidieron en tres categorías: tres fotos individuales, tres historias cortas y un proyecto a largo plazo por región. Bourbon ganó en la primera categoría de la región sudamericana, junto con el ecuatoriano Santiago Arcos y la brasileña Priscila Ribeiro. Piovano, en tanto, en la de proyecto a largo plazo.