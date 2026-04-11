Transporte: el Gobierno negocia sin Toto Caputo

El Secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, encabezó este jueves una reunión de trabajo junto con autoridades de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura entre los que se encontraba Carlos Frugoni, y representantes de las empresas de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de comenzar a destrabar un doble conflicto: el reclamo de las cámaras empresarias por el subsidio y los reclamos gremiales que paralizan el servicio y generaron demoras en todo en la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

Fue una reunión a la que no asistió ningún funcionario de peso. Ni el ministro Luis “Toto” Caputo ni el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Nadie quiere ponerle la cara a la nueva fase del ajuste. Más allá de eso, Economía tiene la “caja pisada” y las consecuencias del ajuste comienzan a surtir efecto.

Los representantes del ministerio de Economía y de Transporte, recordaron que el día miércoles se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional.

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Se trata del equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026. Nación se vio forzada a abrir la billetera y a cancelar parcialmente la deuda con las empresas.

Sin embargo, las cámaras del sector alertan sobre las dificultades para ofrecer el servicio, mucho más en un contexto en el que la Guerra en Irán elevó el litro de gasoil de $1700 a $2050. El congelamiento que instrumentó el titular de YPF; Horacio Marin no alcanzó luego del incremento en los combustibles entorno al 20%.

Las empresas están alertas. Subsidios en caída y reclamos gremiales por parte del gremio que encabeza Roberto Fernández, la UTA, un combo que se tornará explosivo en caso de no encontrarse una solución.

El próximo martes habrá una nueva reunión entre los funcionarios de Economía y las Cámaras empresarias. El dato llamativo es que en la reunión del jueves el Gobierno Nacional advirtió que no podrá abrir permanentemente la billetera, por eso buscarán establecer un nuevo mecanismo de compensación.

En la Secretaría de Transporte evitan hablar de las cifras reclamadas por las cámaras empresarias. Claro está, no quieren abrir el grifo. Lo que se pondrá en marcha el martes será una nueva mesa de trabajo con el objetivo de realizar una revisión a todo el esquema de subsidios.

Según pudo saber PERFIL, Nación está atrasada con el pago de los subsidios, pero tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad, está al día.

En el distrito comandado por Jorge Macri, destacan que las líneas que circulan por la Ciudad no están realizando medidas de fuerza. La Ciudad destina $20 mil millones mensuales a subsidios a colectivos. $238 mil millones anuales o U$S 170 millones según estimaciones del Gobierno porteño.

La provincia de Buenos Aires que tiene a cargo de la cartera de Transporte a Martín Marinucci, convocó a una reunión a las empresas del sector para el próximo lunes. Además, el subsidio que se liquidará entre este viernes y el lunes próximo fue elevado al 65% según detallaron fuentes de La Plata. La Provincia eroga mensualmente $65 mil millones.

“Le pedí a Caputo y al secretario de Transporte por nota el cumplimiento de $46 mil millones que se le adeuda a todo el sistema público de transporte en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo este jueves el titular de la cartera bonaerense.

En representación de las Cámaras Empresarias estuvieron presentes el jueves pasado y estarán el martes próximo, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA); Luis Brusca Ferreira, titular de la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA); Roberto Rodríguez, presidente de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA); Daniel De Ingeniis, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA); Daniel Tenisci, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).