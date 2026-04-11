Comodoro Py se despertó y empezó a golpear al gobierno

“El peronismo huele sangre y ataca”. La frase, atribuida al dirigente social Emilio Pérsico, puede extrapolarse también a la justicia federal. Lo vive en carne propia el gobierno nacional, que desde hace un mes ve cómo los tribunales de Comodoro Py olfatearon su vulnerabilidad a partir del caso Adorni y metieron primera y avanzaron, con una velocidad fuera de lo común, en las principales causas por presuntos hechos de corrupción que involucran a Javier Milei, su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y al malogrado jefe de Gabinete. El frente judicial se complica día a día y el oficialismo no cuenta con una estrategia de defensa. El escenario se agrava, además, con las internas que se desataron en el riñón del Poder Judicial y complican aún más al oficialismo.

Hasta hace un mes, todo era exitismo para el gobierno. Venía de un verano calmo, coronado por una serie de leyes aprobadas en las sesiones extraordinarias. Todo eso voló por el aire el 9 de marzo, a partir de una información que dio a conocer Carlos Pagni en LN+. El periodista reveló el uso del avión presidencial por parte de la mujer de Adorni durante la gira oficial por Estados Unidos. A partir de allí se abrió una caja de Pandora con implicancias judiciales y políticas para el ministro coordinador y la administración libertaria. Hoy Adorni tiene varios frentes judiciales que, como una novela de la tarde, presentan capítulos nuevos todos los días. La causa por la supuesta compra irregular de propiedades está a cargo de Ariel Lijo y la investigación del fiscal Gerardo Pollicita (ver página 2). Lijo, hay que recordar, fue el candidato trunco del oficialismo para ocupar un sillón en la Corte Suprema.

La causa que más preocupa a los hermanos Milei, sin embargo, es por la cripto estafa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano. El expediente Andis también aceleró sus pasos en estos días. Está procesado Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia de Discapacidad, y otros 18 imputados. La investiga también Lijo –hasta hace unas semanas la tuvo Sebastián Casanello- y el fiscal Franco Picardi. Por si fuera poco, la semana pasada se sumó el escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Karina está desorientada. Pensó que la designación de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia funcionaría como un dique de contención para el avance de las causas. Pero no, casi todo lo contrario. El ministro asumió el 5 de marzo y días después se desató el vendaval del AdorniGate. “Mahiques llegó con el beneplácito de un sector de Comodoro Py. Uno hubiese pensado que iba a tener más consenso y más legitimidad, pero la verdad que no”, señala Rodolfo Tailhade, diputado nacional de Unión por la Patria.¿Cambió el escenario judicial con respecto al oficialismo? ¿O en realidad son internas de poder dentro de la justicia federal? “Sí, el escenario judicial cambió. No sé si rotundamente con respecto a Milei, pero sí hacia adentro el poder judicial”, reconoce el también miembro del Consejo de la Magistratura.

Uno de esos cambios se está dando en el corazón del máximo tribunal. El 25 de marzo, la Corte Suprema presentó un plan que busca transparentar los concursos para seleccionar jueces. La acordada 4/2026 lleva las firmas de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pero no de Horacio Rosatti. La implementación requerirá negociaciones y habrá diferencias, que ya se evidenciaron en la última reunión plenaria, el jueves. Rosatti, presidente también del Consejo, dijo que la propuesta tiene “elementos valiosos”, pero que serán trabajadas con “el consenso de todos”. El camarista Alberto Lugones fue más categórico: reconoció que no firmará nada “a libro cerrado”. Y el secretario de Justicia, Santiago Viola, dijo que veía “una ansiedad desmedida por una votación urgente”.

“Rosatti está acorralado, hay una guerra abierta con Rosenkrantz y Lorenzetti y es probable que lo terminen sacando de la presidencia de la Corte. Por eso tanto interés en la selección de jueces: quieren que se apruebe rápido pero el Consejo ya pinchó al tema: dijo ‘bueno, vamos a llamar especialistas, a hacer audiencias, a discutir mucho’”, analiza una fuente del Consejo. En el órgano de selección de jueces Rosatti por ahora mantiene el control. “Tiene una serie de aliados en Comodoro Py”, grafica la fuente, y agrega que esta “guerra judicial” probablemente sea el motor que hace avanzar causas contra el gobierno.

“Estamos ante la disputa por la cooptación mafiosa del Poder Judicial”, aportó el doctor en Derecho Alberto Binder en una entrevista con La Justa, una publicación de ACIJ. Binder advirtió que se creó “un paquete enorme de cargos judiciales para hacer una negociación política de alto nivel que impactará en la conformación del Poder Judicial federal de los próximos años”.

Días atrás, la directora de Management & Fit, Lara Goyburu, analizó los porqué de los fallos judiciales adversos al gobierno: “Cuando un gobierno empieza a perder poder, los jueces anticipan el cambio y comienzan a fallar en su contra, no necesariamente por convicción jurídica, sino por supervivencia institucional”.