Elecciones 2027: más del 62% de los argentinos exige un "candidato nuevo"

Durante los primeros tres días de abril de 2026 la consultora Zuban Córdoba y Asociados realizó un relevamiento nacional de 2.200 casos que expone una demanda social: el 62,4% de los encuestados coincide en que, de cara a las elecciones presidenciales de 2027, Argentina necesita un "candidato nuevo" sin vínculos con las estructuras partidarias actuales.

El estudio revela que seis de cada diez argentinos consideran que el sistema político actual está agotado: frente a ese 62,4% que demanda una figura nueva, un 24,5% se mostró en desacuerdo con esa idea y un 12,9% no supo responder. En paralelo, un 46,4% de los encuestados afirmó que votaría a un espacio de centro más "moderado", lo que sugiere no solo una demanda de renovación de nombres, sino también de estilos y posiciones políticas.

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La encuesta advierte que el malestar social no se limita a la figura del oficialismo. Un 48,2% indicó que apoyaría una alianza entre varios partidos para derrotar al presidente Javier Milei, lo que refleja una predisposición a reconfiguraciones políticas más amplias frente al escenario actual.

Por otra parte, el 60,3% de los encuestados considera que los espacios opositores están desorganizados. Existe un fuerte reclamo de renovación, pero sin que aparezca aún una alternativa clara capaz de canalizarlo.

Elecciones 2027: quién podría enfrentar a Milei en un balotaje según una encuesta

La necesidad de un candidato ajeno al sistema también se alimenta del deterioro en la imagen de Milei. El informe destaca que el 60,7% de los consultados no votaría por su reelección, mientras que el rechazo a que el presidente cumpla un segundo mandato alcanza el 60,6%

Incluso entre quienes votaron a Milei en el balotaje de 2023, el desgaste comienza a hacerse visible. Según el informe de Zuban Córdoba, un 33,9% de sus votantes originales reconoce haber reducido o retirado su apoyo, en un proceso de desencanto explicado principalmente por la situación económica, mencionada por el 47,7%, seguida por el incumplimiento de promesas (18,9%) y el aumento en la percepción de corrupción (12,7%).

GD/ML