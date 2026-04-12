Histórica elección en Hungría: victoria para Peter Magyar y una "dolorosa" derrota para Viktor Orban tras 16 años de gobierno

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reconoció una derrota “dolorosa” tras una jornada electoral marcada por una participación sin precedentes, en lo que ya se perfila como la votación más trascendental del país en décadas. Aunque los resultados oficiales aún tardarán varias horas en confirmarse, los primeros sondeos ubican al oficialismo por detrás de la oposición.

La participación alcanzó el 77,8%, la más alta en la historia electoral húngara. La Comisión Electoral ya había anticipado niveles récord hacia las 18:30 hora local, cuando el porcentaje superaba el 77%.

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Desde tempranas horas del domingo, las largas filas en los centros de votación de Budapest y otras ciudades principales anticipaban lo que los analistas describen como un "voto de castigo" o una búsqueda de renovación democrática. Diferentes medios locales destacan el incremento de votantes en las zonas urbanas, un factor que tradicionalmente perjudica la base electoral rural de Orbán.