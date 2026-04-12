¿Qué pasará ahora tras las fallidas conversaciones entre Estados Unidos e Irán?

El colapso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Pakistán situó a la administración de Donald Trump ante una serie de decisiones operativas de alto riesgo, tras cumplirse más de cuarenta días de un conflicto que alteró el flujo energético global.

El retorno del vicepresidente JD Vance con las manos vacías desde Islamabad marcó el agotamiento de la vía diplomática inmediata, dejando como eje de la confrontación el control del Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula el 20% del petróleo mundial.

La decisión de sostener un bloqueo naval en la zona busca forzar una capitulación del régimen de Teherán, aunque las consecuencias internas por el alza de combustibles condicionan el margen de maniobra de la Casa Blanca.

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La agencia AFP confirmó que las negociaciones se desvanecieron cuando la delegación estadounidense abandonó territorio pakistaní sin lograr un punto de contacto con los funcionarios iraníes de alto rango.

Esta parálisis diplomática contradice la postura oficial de Trump, quien sostuvo reiteradamente que el gobierno iraní "no tiene cartas" para jugar en el tablero regional.

La actual fase del conflicto, iniciada a finales de febrero de 2026, expone a las fuerzas norteamericanas a un despliegue prolongado que, según informes del Middle East Institute, carece de una hoja de ruta clara más allá de la presión militar directa y el movimiento de activos estratégicos en el Golfo Pérsico.

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El cierre del paso marítimo genera una presión directa sobre el precio de la gasolina, un factor que impacta en el humor social previo a las elecciones legislativas.

Según un relevamiento de CBS News, más del 80% de los ciudadanos estadounidenses exige que el gobierno busque reabrir el estrecho para normalizar el acceso global al crudo y reducir los costos de energía. Sin embargo, menos del 10% de los consultados considera que los objetivos de seguridad y libertad para el pueblo iraní se cumplieron efectivamente desde el inicio de las hostilidades.

La resistencia de los Guardianes Revolucionarios de Irán se manifestó este domingo con la promesa de que cualquier movimiento en falso de los "enemigos de Teherán" derivará en un "vórtice mortal" dentro del estrecho.

Esta retórica coincide con la visión de investigadores del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, quienes indicaron que un bloqueo naval no garantiza la rendición de Irán. Por el contrario, la escala geográfica y las capacidades de defensa asimétrica de la república islámica obligan a Washington a una asignación de recursos humanos y financieros que podría ser insostenible a mediano plazo.

Por qué fallaron las negociaciones de paz en Pakistán

La falta de confianza mutua derivada de la ruptura de acuerdos previos impidió cualquier avance sustancial en la mesa de Islamabad. El senador demócrata Tim Kaine recordó que la decisión previa de Trump de retirar a su país del pacto nuclear de 2015 erosionó la credibilidad estadounidense para futuras transacciones diplomáticas.

En este contexto, los funcionarios iraníes perciben las propuestas actuales como tácticas de dilación. "Esta no va a ser una negociación fácil porque en la última negociación que llevó al control del programa nuclear iraní, Estados Unidos tomó la decisión de romperlo y retirarse del acuerdo", sentenció Kaine.

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La percepción de la guerra en el electorado norteamericano muestra signos de agotamiento y pesimismo. El senador Mark Warner cuestionó la eficacia de la estrategia de cerco naval al afirmar que no comprende cómo el bloqueo empujará a los iraníes a una apertura negociada. El legislador fue tajante en sus declaraciones a CNN: "No veo cómo, más de 40 días después de empezar esta guerra, estamos más seguros, que nuestros aliados están más seguros".

Esta crítica refleja la división interna en Washington sobre la utilidad de mantener una presencia militar hostil en una de las rutas comerciales más sensibles del planeta.

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La conducción de la Casa Blanca se mueve entre la amenaza de una escalada total y la necesidad de evitar un conflicto de desgaste que erosione su base electoral. Expertos del Middle East Institute califican el enfoque actual como un "estilo de pregonero de feria", donde las declaraciones impulsivas del mandatario obligan a sus asesores a improvisar planes de contingencia.

Para el analista Brian Katulis, el despliegue de tropas podría ser simplemente una maniobra para ganar tiempo ante la incertidumbre sobre el siguiente paso. "No lo llamaría una estrategia; es un enfoque centrado en el ámbito militar sin estrategia", definió el especialista.

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Desde la perspectiva del Brookings Institution, la amenaza del bloqueo resulta "desconcertante y contraproducente", ya que agota lo que queda de la credibilidad global de Estados Unidos. La posibilidad de que funcionarios iraníes sean nuevamente blanco de operaciones de inteligencia, sumado al despliegue de portaaviones en la región, mantiene la alerta máxima en las capitales de Oriente Medio.

El riesgo de un choque directo en el Estrecho de Ormuz permanece latente mientras ambas potencias se mantienen en un punto de no retorno diplomático tras el fracaso de la mediación en Pakistán.

DS