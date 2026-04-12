El primer ministro ultranacionalista de Hungría Viktor Orbán reconoció que sufrió una "dolorosa" derrota en las elecciones parlamentarias celebradas este domingo frente a su rival conservador, Peter Magyar. Hasta hace poco, Magyar aplaudía los discursos del mandatario húngaro con más de una década en el poder. Pero en las elecciones legislativas celebradas este domingo fue su rival más serio.

"El primer ministro Viktor Orban acaba de llamar para felictarnos en nuestra victoria", escribió Magyar en una publicación en redes sociales cuando su partido Tisza se situaba en el 52,49%; y Fidesz, de Orbán, en el 38,83% con un escrutinio del 53,45% de los distritos electorales. "Los resultados electorales, aunque aún no definitivos, son claros y comprensibles; para nosotros, son dolorosas pero inequívocas", reconoció Orban, que gobernó este país de Europa Central durante 16 años.

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Quién es Peter Magyar, el vencedor de Orban en las elecciones de Hungría

Hábil comunicador, tanto en redes sociales como en campaña, el conservador de 45 años promete cambio, desmantelando "ladrillo a ladrillo" todo el sistema político de Orbán. Quienes conocen a Magyar dicen que es un perfeccionista que exige lo mejor de todos, es temperamental pero acepta disculparse.

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Magyar recorrió el país casi sin parar los últimos dos años con la promesa de combatir la corrupción y mejorar los servicios públicos, llevando a su partido a encabezar las encuestas.

Su condición de antigua figura del gobierno ayudó a su ascenso meteórico, según Andrzej Sadecki, analista del Centro de Estudios Orientales, de Varsovia. "Suena más convincente para algunos exvotantes de Fidesz cuando afirma que el sistema está podrido por dentro", declaró Sadecki. "En cierta manera, Magyar es como Orbán hace 20 años sin todo el equipaje, la corrupción y los errores en el poder", agregó.

Nacido en una familia de conservadores destacados, Magyar se vio atraído por la política desde temprana edad. En sus años universitarios se hizo amigo de Gergely Gulyas, actual jefe de gabinete de Orbán, y conoció a Judit Varga, con quien se casó en 2006 y quien sería ministra de Justicia bajo Orbán.

Después de servir como diplomático ante la Unión Europa, Magyar encabezó el organismo estatal de préstamos para la educación y fue parte de la directiva de otras entidades estatales. Magyar y Varga, quienes tienen tres hijos, se divorciaron en 2023.

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El opositor se vio implicado en un escándalo por encubrir abusos infantiles que sacudió el gobierno a inicios de 2024, provocando la renuncia de la presidenta, Katalin Novak, y de Varga, su esposa, entonces ministra de Justicia. Magyar denunció la corrupción del gobierno de Orbán y renunció a sus cargos públicos.

En ese momento descartó tener aspiraciones políticas, pero se le consideró "valiente, orientado a la acción y dispuesto a correr riesgos", dijo Veronika Kovesdi, experta en medios de la universidad ELTE de Budapest. Sus mensajes en redes sociales "resonaron emocionalmente" con sus seguidores, muchos de los cuales lo ven como un "héroe que lucha incansablemente" por ellos, agregó la experta.

Magyar asumió control del desconocido partido TISZA para poder disputar las elecciones europeas de 2024, alcanzando el segundo lugar después de la coalición gobernante. Y al crecer su popularidad, enfrentó un "tsunami de odio y mentiras", como él lo llamó. Se burló de algunas acusaciones y negó otras, como las acusaciones de supuesto abuso doméstico contra Varga. Tales ataques "le ayudaron a legitimarse como un líder realmente capaz de generar cambio", según Kovesdi.

Magyar prometió atacar la corrupción, mejorar servicios públicos como la salud e impulsar reformas para desbloquear miles de millones de euros en fondos de la UE para Hungría. En materia internacional, prometió convertir al país en un socio confiable de la OTAN y la UE y ser crítico de Rusia, a diferencia de Orbán, allegado a Moscú pese a la invasión a Ucrania.

Al igual que Orbán, Magyar rechaza enviar armas a Ucrania y se opone a una integración acelerada a la UE, pero rechaza su retórica hostil hacia Kiev. Su postura antimigratoria es más estricta que la de Orbán, al prometer cerrar el programa gubernamental de trabajadores invitados, pero sobre los derechos de la población LGBTQ, su postura ha sido vaga, aunque defiende la igualdad ante la ley.

DS